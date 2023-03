“C’è una bomba a bordo”, panico su volo Ryanair diretto in Sicilia: aerei dirottati a Catania

Voli dirottati e controlli di sicurezza per un allarme bomba (rivelatosi fortunatamente falso) lanciato da una telefonata anonima. Ecco cosa è accaduto.

Momenti di preoccupazione sul volo Ryanair Pisa-Palermo delle ore 20 del 17 marzo 2023 in seguito all’allarme bomba – per fortuna rivelatosi falso – lanciato da una telefonata anonima.

Il volo è atterrato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo intorno alle ore 22, mentre altri voli in arrivo nel capoluogo regionale sono stati dirottati a Catania.

Allarme bomba su aereo Ryanair Pisa-Palermo

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, una telefonata anonima avrebbe segnalato la presenza di un ordigno sull’aereo decollato da Pisa e diretto verso il capoluogo regionale. La segnalazione ha quindi fatto scattare l’allarme e il mezzo, con a bordo 190 passeggeri più l’equipaggio, è stato immediatamente evacuato dopo l’atterraggio all’aeroporto Falcone Borsellino.

Si è rivelata necessaria una chiusura temporanea (durata solo due ore) dello scalo di Punta Raisi per permettere gli accertamenti in totale sicurezza. Altri voli – nello specifico il Budapest-Palermo di Ryanair, il Firenze-Palermo di Vueling e il Milano-Palermo di Ita Airways – sono stati dirottati all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Fortunatamente, in seguito alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del mezzo, non sarebbero stati trovati ordigni. Sottoposti a controllo di sicurezza anche i bagagli dei passeggeri.

Un altro presunto caso di procurato allarme in Sicilia, dopo quello che ha interessato l’area vicino alla casa del primo cittadino di Partanna nelle scorse ore.

Immagine di repertorio