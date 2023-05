All’asta la racchetta autografata dal Papa, al via sui social

L’iniziativa della “racchetta solidale” è stata promossa insieme dall’International Padel Federation e da Athletica Vaticana

La “racchetta solidale” da padel, firmata e benedetta dal Papa, sarà all’asta da domani per sostenere il servizio in favore del Dispensario pediatrico vaticano “Santa Marta” in favore di 500 famiglie povere con bambini piccoli. Sarà possibile fare un’offerta sui canali social del marchio spagnolo Bullpadel che ha realizzato la racchetta e la rilancia con il sostegno dei top player e un video prodotto da Vatican News.

Racchetta benedetta

Papa Francesco ha incoraggiato personalmente, lo scorso 26 aprile, questo progetto solidale ricevendo in udienza i promotori benedicendo e firmando la racchetta disegnata dall'artista romana Barbara Salvucci con motivi che richiamano proprio l'esperienza dell'inclusione attraverso lo sport.