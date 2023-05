Alluvione in Emilia Romagna, 8.726 interventi da inizio emergenza

Sono 130 gli esperti che si stanno occupando delle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore

Sono 8.726 gli interventi fatti da inizio emergenza dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Emilia Romagna: 1.628 a Bologna, 4.156 a Ravenna, 2.523 a Forlì Cesena, 419 a Rimini. Sono 765 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, 180 al lavoro nella provincia di Forlì e 356 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità: soprattutto nel ravennate, tra Conselice, Cervia e Casola Valsenio, 30 soccorritori acquatici, a bordo di anfibi e piccoli natanti, consegnano porta a porta alimenti e medicine a chi è bloccato ai piani alti delle abitazioni o recuperano beni dalle case allagate per conto dei proprietari. Negli stessi territori sono 130 gli esperti che si stanno occupando delle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore.

Nella città di Forlì e nella sua provincia, a Modigliana, Civitella di Romagna, Dovadola, Tredozio, il monte Trebbio, ma anche nel ravennate, a Casola Valsenio, mezzi dei vigili del fuoco per il movimento terra sono al lavoro per le operazioni di ripristino viabilità su strade interdette da frane.