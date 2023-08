Almanacco 11 agosto: santo, ricorrenze e compleanni

Santo del giorno e tutte le curiosità dell'11 agosto nell'almanacco di QdS.it.

L’11 agosto è il 223º giorno del calendario gregoriano e la Chiesa Cattolica ricorda Santa Chiara. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra l’11 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa Cattolica oggi ricorda Santa Chiara: dopo San Lorenzo, è la Vergine Chiara il santo del giorno dell’11 agosto. Si ricordano oggi anche San Tiburzio, martire sulla via Labicana a Roma, e Santa Susanna.

Non si celebrano giornate mondiali o internazionali di rilievo oggi.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati dell’11 agosto che celebrano il proprio compleanno. Tra questi: Massimiliano Allegri, allenatore di calcio italiano; Chris Hemsworth, attore australiano; Hulk Hogan, lottatore statunitense; Gianluca Pessotto, ex calciatore; Stephen Gary Wozniak, informatico e inventore statunitense.

Tra i compleanni di personaggi storici si ricordano quelli di: Nicola Cusano, noto filosofo e matematico; Alfredo Binda, campione di ciclismo italiano morto nel 1986; Giuseppe Di Vittoria, politico e sindacalista italiano; Marie François Sadi Carnot, quinto presidente della Terza Repubblica francese.

Accadde oggi, 11 agosto

1804: Francesco II d’Asbrugo-Lorena viene incoronato imperatore d’Austria;

1901: Muore Francesco Crispi, personaggio politico che ha dominato la scena italiana nella seconda metà dell’Ottocento, nonché figura di spicco del Risorgimento italiano e promotore della Rivoluzione Siciliana del 1848. Ex presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Esteri e dell’Interno del Regno d’Italia;

1919: La repubblica di Weimar promulga la sua costituzione e concede il diritto di voto alle donne per la prima volta;

1920: L’Unione Sovietica riconosce l’indipendenza della Lettonia;

1952: Hussein diventa re di Giordania;

1953: L’11 agosto muore Tazio Nuvolari, motociclista e pilota automobilistico, detto “il mantovano volante”;

1960: Ciad dichiara l’indipendenza dalla Francia;

1972: Truppe USA lasciano il Vietnam;

2003: Nato al comando delle forze di peacekeeping in Afghanistan.

2021 – In Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 °C, la più alta mai registrata in Europa.