Almanacco dell’11 ottobre: santo, ricorrenze, anniversari

Tutte le curiosità sull'undicesimo giorno di ottobre nell'almanacco del giorno di QdS.it.

L’11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano (il 285º negli anni bisestili). Mancano 81 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari e date da ricordare.

Cosa si celebra l’11 ottobre: santo del giorno

L’11 ottobre la chiesa celebra San Giovanni XXIII, ricordato come “il papa buono”. Uomo dotato di straordinaria umanità, con la sua vita, le sue opere e il suo sommo zelo pastorale cercò di effondere su tutti l’abbondanza della carità cristiana e di promuovere la fraterna unione tra i popoli; particolarmente attento all’efficacia della missione della Chiesa di Cristo in tutto il mondo, convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II.

Giuseppe Angelo Roncalli nacque il 25 novembre 1881 a Brusicco frazione di Sotto il Monte, provincia di Bergamo, e morì il 3 giugno 1963 a Città del Vaticano.

Dal 2012, l’11 ottobre è stato riconosciuto come la Giornata internazionale delle giovani ragazze. La giornata mira a evidenziare i bisogni e le sfide che le ragazze affrontano, promuovendo al contempo la loro emancipazione e il rispetto dei loro diritti. Quasi 25 anni fa, circa 30.000 donne e uomini provenienti da quasi 200 Paesi arrivarono a Pechino, in Cina, per la Quarta conferenza mondiale sulle donne, determinati a riconoscere i diritti delle donne e delle ragazze come diritti umani. La conferenza è culminata con l’adozione della Dichiarazione e della Piattaforma d’azione di Pechino: l’agenda politica più completa per l’emancipazione delle donne.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Diversi i nati dell’11 ottobre che oggi celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Jury Chechi, atleta e ginnasta; Ninetto Davoli, attore italiano; Fabio De Luigi, attore e comico italiano; Francesca Fialdini, conduttrice televisiva e radiofonica italiana; Stefano Oradei, ballerino italiano; Gianmarco Tognazzi, attore italiano; Nicola Zingaretti, politico italiano.

Anniversari di nascita

Elmore Leonard, scrittore statunitense;

Anna Eleanor Roosevelt, First Lady statunitense;

Sergio Toppi, fumettista italiano.

Anniversari di morte

Jean Maurice Eugène Clément Cocteau, poeta e artista francese;

James Joule, fisico inglese;

Angela Lansbury, attrice inglese naturalizzata statunitense;

Papa Bonifacio VIII;

Huldrych Zwingli, riformatore religioso svizzero.

Accadde oggi, 11 ottobre

1138 – Terremoto di Aleppo, classificato come il terzo terremoto più catastrofico della storia.

1492 – La costa americana viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo.

1811 – L’imbarcazione dell’inventore John Stevens, la Juliana, inizia il servizio come primo traghetto a vapore (tra New York e Hoboken).

1899 – Inizia la guerra boera in Sudafrica.

1954 – Guerra del Vietnam, l’11 ottobre i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord.

1971 – John Lennon pubblica “Imagine”.

2021 – Najla Bouden Ramadan giura come primo ministro della Tunisia: è la prima donna della storia del Paese e del mondo arabo che una donna diventa capo del Governo.

Immagine di repertorio