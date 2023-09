Almanacco 12 settembre, si celebra il Santissimo Nome di Maria

Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud e anniversario dell'impresa di Fiume: tutte le curiosità sul 12 settembre.

Il 12 settembre è il 255esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 110 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e altre curiosità.

Cosa si celebra il 12 settembre

La Chiesa Cattolica – nella giornata del 12 settembre – ricorda il Santissimo Nome di Maria, una celebrazione cattolica che risale al XII secolo.

Si celebra anche la Giornata delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud. A spiegare di cosa si tratta è il sito dell’Onu: “La cooperazione Sud-Sud è una manifestazione di solidarietà tra popoli e paesi del Sud per promuovere il benessere, l’autosufficienza e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresa l’Agenda dell’ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 12 settembre. Tra loro: Elisabetta Canalis, showgirl e attrice italiana; Fulminacci, cantautore italiano; Jennifer Hudson, cantante e attrice statunitense; Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, cantautore italiano; Maurilio Manara, detto Milo, disegnatore italiano; Sergio Parisse, giocatore di rugby; Kim Nam-joon (RM), rapper sudcoreano; Paola Turci, cantante italiana.

Anniversari di nascita

Stefano D’Orazio, musicista del gruppo “Pooh”;

Francesco I di Valois, monarca francese;

Jesse Owens, atleta statunitense;

Barry White, cantante statunitense.

Anniversari di morte

Johnny Cash, cantante statunitense;

Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel;

David Foster Wallace, scrittore statunitense.

Accadde oggi, 12 settembre

490 a.C. – Possibile data della vittoria ateniese sui Persiani nella battaglia di Maratona.

1848 – La Confederazione elvetica adotta ufficialmente la prima costituzione federale e si trasforma in uno Stato liberale moderno.

1919 – Impresa di Fiume: il poeta Gabriele d’Annunzio occupa la città di confine.

1938 – Il 12 settembre Hitle chiede l’autonomia per i tedeschi dei Sudeti, residenti in una regione della Cecoslovacchia.

1943 – Benito Mussolini viene liberato dalla prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso da un gruppo di paracadutisti tedeschi e dal capitano delle SS, Otto Skorzeny.

1953 – Si sposano John Kennedy e Jackie Bouvier.

1980 – Golpe in Turchia.

1990 – Viene firmato il 12 settembre il Trattato sullo stato finale della Germania tra la Repubblica Federale di Germania (RFT), la Repubblica Democratica Tedesca (DDR), e le quattro potenze che occuparono la Germania alla fine della seconda guerra mondiale. Inizia il processo di riunificazione delle 2 Germanie.

2001 – La NATO invoca l’articolo V del suo statuto (le nazioni “concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, sarà considerato un attacco contro tutte”) dopo gli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre.

2005 – Disney inaugura un parco a tema a Hong Kong.

