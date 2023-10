Almanacco 13 ottobre: santo del giorno e anniversari

Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri e non solo: tutte le curiosità e gli anniversari nell'almanacco del giorno.

Il 13 ottobre è il 286º giorno del calendario gregoriano (il 287º negli anni bisestili) e mancano 79 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con il santo del giorno, informazioni su compleanni e onomastici, anniversari e ricorrenze. La Chiesa Cattolica ricorda San Edoardo e si celebra la Giornata mondiale della vista.

Cosa si celebra il 13 ottobre: santo del giorno e giornate internazionali

Il 13 ottobre la Chiesa Cattolica ricorda Edoardo il Confessore (chi si chiama Edoardo, quindi, festeggia l’onomastico), ma anche santa Chelidonia (eremita), i santi Fausto, Gennaro e Marziale (martiri di Cordova) e San Teofilo.

Si celebra in questa stessa giornata anche la Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri. La Giornata della vista, invece, nel 2023 è stata il 12 ottobre ma molte iniziative per la promozione della salute degli occhi proseguono anche per i giorni successivi.

Inoltre, notizia curiosa, nel Regno Unito si festeggia il John Peel Day: una giornata per ricordare l’influenza del conduttore radiofonico e dj nella diffusione della musica.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 13 ottobre, che celebrano il compleanno oggi e ricordiamo nell’almanacco del giorno. Tra loro: Sacha Baron Cohen, attore e comico britannico celebre per l’interpretazione di “Borat”; Arturo Brachetti, attore italiano; Antonio Di Natale, calciatore; Giorgio La Malfa, politico italiano figlio di Ugo La Malfa; Yves Montand, attore e cantante italo-francese; Park Ji-min, cantante coreano; Camila Raznovich, presentatrice italiana nata da padre argentino di origine russa e madre italiana; Paul Simon, celebre cantante del duo folk “Simon&Garfunkel”; Ian Thorpe, campione di nuoto; Marco Travaglio, giornalista e scrittore. Celebra il compleanno il 13 ottobre anche Margaret Thatcher, ex Primo Ministro britannico e nota come “Lady di ferro”.

Il 13 ottobre si ricordano anche gli anniversari di morte del celebre artista Antonio Canova, del drammaturgo Dario Fo, del poeta e scrittore Vincenzo Monti, del militare francese Gioacchino Murat, dello scrittore Charles Augustin de Sainte-Beuve e, infine, dello scrittore e giornalista Cesare Zavattini.

Accadde oggi, 13 ottobre

L’almanacco del giorno – dopo aver ricordato il santo del giorno, la Giornata mondiale della Vista e i compleanni – si conclude con una serie di importanti anniversari e date da ricordare.

54: Impero Romano, Nerone diventa imperatore;

1775: Nasce la Marina Continentale, che poi diventerà la Marina Militare USA;

1884: Greenwich, a Londra, diventa meridiano universale;

1923: Ankara diventa capitale della Turchia;

1943: Dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia e l’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile, l’Italia dichiara guerra alla Germania;

1946: Nasce la Quarta Repubblica in Francia;

1958: Nasce a Medina il giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso all’interno del Consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018;

1970: Le Figi entrano a far parte dell’Onu;

1972: Disastro aereo delle Ande, che provocò 29 vittime.

1977: Quattro terroristi palestinesi dirottano un volo Lufthansa in Somalia.

1990: Fine della guerra civile in Libano dopo ben 15 anni;

2016: Le Maldive annunciano il ritiro dal Commonwealth. Nel 13 ottobre dello stesso anno, Bob Dylan riceve il Premio Nobel per la letteratura.

2022 – Inizia la XIX legislatura della Repubblica Italiana con a capo del Governo Giorgia Meloni.

Immagine di repertorio