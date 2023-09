Almanacco 16 settembre: santo del giorno, ricorrenze e anniversari

Il 16 settembre si celebra la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono: ecco l'almanacco del giorno.

Il 16 settembre è il 259º giorno del calendario gregoriano e mancano 106 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze, anniversari e compleanni da ricordare.

Cosa si celebra il 16 settembre

I santi del giorno del 16esimo giorno di settembre sono San Cornelio e San Cipriano. Nella stessa giornata si celebra anche la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono.

In Messico il 16 settembre è il giorno della Festa dell’Indipendenza, così come in Papua Nuova Guinea; in Malaysia, invece, è festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Tra i nati del 16 settembre, che festeggiano il compleanno in questo giorno, ci sono: Maria Chiara Carrozza, scienziata e politica italiana; Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore TV italiano; David Copperfield, illusionista statunitense; Rosario “Roy” Paci, musicista italiano; Marzio Perrelli, banchiere e manager italiano; Mickey Rourke (vero nome: Philip André Rourke Jr.), attore e sceneggiatore statunitense; Andrea Zenga, modello e personaggio TV.

Anniversari di nascita

Lauren Bacall, attrice statunitense;

Jean Joseph Achille Emperaire, pittore francese;

Peter Falk, attore statunitense;

Riley King, conosciuto come B. B. King, chitarrista statunitense;

Pietro Pomponazzi, filosofo.

Anniversari di morte

Maria Callas, soprano greca;

Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica;

Mauro De Mauro, giornalista rapito da Cosa nostra e mai ritrovato;

Daniel Gabriel Fahrenheit, fisico polacco.

Accadde oggi, 16 settembre

1620 – La Mayflower, con a bordo i Padri Pellegrini, parte verso l’America del Nord.

1795 – Il Regno Unito conquista Città del Capo, in Sudafrica.

1810 – Il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna.

1866 – Rivolta del sette e mezzo a Palermo, una violenta dimostrazione antigovernativa durante la Terza guerra d’indipendenza.

1904 – Dopo la strage dei minatori sardi del 4 settembre, inizia il primo sciopero generale in Italia, che durerà dal 16 al 21 settembre.

1908 – Fondazione della General Motors.

1941 – Lo scià di Persia abdica in favore del figlio Mohammad Reza Pahlavi, sotto la pressione di UK e URSS.

1963 – Nasce la Malaysia come Stato formato da Malesia, Singapore, Borneo Settentrionale Britannico e Sarawak.

1973 – Assassinio del cantautore cileno Víctor Jara, oppositore di Pinochet.

1975 – Il 16 settembre la Papua Nuova Guinea ottiene l’indipendenza dall’Australia.

1982 – Massacro di Sabra e Shatila a Beirut.

1985 – Attentato al Café de Paris di via Veneto, a Roma.

2005 – Viene arrestato a Napoli il boss Paolo Di Lauro.

Immagine di repertorio