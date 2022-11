Almanacco 18 novembre, due Giornate internazionali e tanti compleanni VIP

Dall'indipendenza della Lettonia al compleanno di Vittoria Puccini: ecco l'almanacco del giorno con santo, anniversari e ricorrenze del 18 novembre.

Il 18 novembre è il 322º giorno del calendario gregoriano (il 323º negli anni bisestili) e mancano 43 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con anniversari, ricorrenze ed eventi da ricordare.

Almanacco del giorno, cosa si celebra il 18 novembre: santo e giornate internazionali

Il 18 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Noè, patrono di ubriachi e costruttori di navi. In più, si celebra la Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo.

Ricorrono anche la Giornata europea degli antibiotici e la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Infine, è festa nazionale in Lettonia.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 18 novembre, che celebrano oggi il loro compleanno. Tra loro: Margaret Eleanor Atwood, scrittrice e poetessa canadese; Enrica Bonaccorti, conduttrice TV e attrice italiana; Angelo Borrelli, ex capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile; Billie Eilish, cantante statunitense; Stefania Giannini, accademica e politica italiana; Kirk Hammett, chitarrista dei Metallica; Amanda Lear, cantante, pittrice, presentatrice e attrice francese; Aldo Montano, atleta; Vittoria Puccini, attrice italiana; Owen Wilson, attore statunitense.

In questa giornata ricorrono anche gli anniversari di nascita di Louis-Jacques-Mandé Daguerre (artista e chimico francese) e Anna Marchesini (attrice e comica italiana, scomparsa nel 2016), ma anche quello di morte del celebre scrittore Marcel Proust.

Accadde oggi, 18 novembre

1302: Papa Bonifacio VIII emana la bolla papale “Unam Sanctam Ecclesiam”, una delle principali dichiarazioni sull’autorità spirituale del Papa.

1421: La diga di Zuider Zee cede, inonda 72 villaggi e uccide circa 10.000 persone nei Paesi Bassi.

1626: Viene consacrata la Basilica di San Pietro in Vaticano.

1903: Gli Stati Uniti ottengono diritti esclusivi sulla zona del Canale di Panama con il Trattato di Hay-Bunau-Varilla.

1918: La Lettonia dichiara l’indipendenza dalla Russia.

1926: George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel.

1928: Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie. Si tratta del primo cartone sonoro completamente sincronizzato e presenta per la terza volta i personaggi di Topolino e Minnir.

1929: Un terremoto sottomarino di magnitudo 7,2 al largo della costa di Terranova provoca un devastante tsunami.

1935: La Società delle Nazioni attua le sanzioni economiche contro l’Italia per la Guerra d’Etiopia.

1971: L’Oman dichiara l’indipendenza dal Regno Unito.

1978: Suicidio di massa di Jonestown: a Jonestown (Guyana), Jim Jones la sua setta religiosa al suicidio di massa. Muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini.

1987: Un incendio a King’s Cross (Londra) uccide 31 persone. Nel 18 novembre dello stesso anno, il Congresso degli Stati Uniti emette il rapporto finale sul caso Irangate.

1993: Approvazione del North America Free Trade Agreement (Nafta).

2003: Lutto nazionale in Italia per i funerali di Stato dei 19 italiani morti nell’attentato di Nassiriya, in Iraq.

