Almanacco del 18 novembre: ecco cosa si celebra

Due giornate mondiali e la Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo: ecco l'almanacco del giorno.

Il 18 novembre è il 322º giorno del calendario gregoriano (il 323º negli anni bisestili) e mancano 43 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con anniversari, ricorrenze ed eventi da ricordare.

Almanacco del giorno, cosa si celebra il 18 novembre

Il 18 novembre la Chiesa Cattolica ricorda San Noè, patrono di ubriachi e costruttori di navi. In più, si celebra la Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo.

Ricorrono anche la Giornata europea degli antibiotici e la Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Infine, è festa nazionale in Lettonia. Infine, nel 2023 Banco Alimentare ha anche scelto il 18 novembre come Giornata Nazionale della Colletta alimentare: l’iniziativa benefica andrà avanti fino al 16 dicembre.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 18 novembre, che celebrano oggi il loro compleanno. Tra loro: Margaret Eleanor Atwood, scrittrice e poetessa canadese; Enrica Bonaccorti, conduttrice TV e attrice italiana; Angelo Borrelli, ex capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile; Billie Eilish, cantante statunitense; Stefania Giannini, accademica e politica italiana; Kirk Hammett, chitarrista dei Metallica; Amanda Lear, cantante, pittrice, presentatrice e attrice francese; Aldo Montano, atleta; Vittoria Puccini, attrice italiana; Owen Wilson, attore statunitense.

In questa giornata ricorrono anche gli anniversari di nascita di Louis-Jacques-Mandé Daguerre (artista e chimico francese) e Anna Marchesini (attrice e comica italiana, scomparsa nel 2016), ma anche quello di morte del celebre scrittore Marcel Proust.

Accadde oggi, 18 novembre

1302: Papa Bonifacio VIII emana la bolla papale “Unam Sanctam Ecclesiam”, una delle principali dichiarazioni sull’autorità spirituale del Papa.

1421: La diga di Zuider Zee cede, inonda 72 villaggi e uccide circa 10.000 persone nei Paesi Bassi.

1626: Viene consacrata la Basilica di San Pietro in Vaticano.

1903: Gli Stati Uniti ottengono diritti esclusivi sulla zona del Canale di Panama con il Trattato di Hay-Bunau-Varilla.

1918: La Lettonia dichiara l’indipendenza dalla Russia.

1926: George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel.

1928: Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie. Si tratta del primo cartone sonoro completamente sincronizzato e presenta per la terza volta i personaggi di Topolino e Minnir.

1929: Un terremoto sottomarino di magnitudo 7,2 al largo della costa di Terranova provoca un devastante tsunami.

1935: La Società delle Nazioni attua le sanzioni economiche contro l’Italia per la Guerra d’Etiopia.

1971: L’Oman dichiara l’indipendenza dal Regno Unito.

1978: Suicidio di massa di Jonestown: a Jonestown (Guyana), Jim Jones la sua setta religiosa al suicidio di massa. Muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini.

1987: Un incendio a King’s Cross (Londra) uccide 31 persone. Nel 18 novembre dello stesso anno, il Congresso degli Stati Uniti emette il rapporto finale sul caso Irangate.

1993: Approvazione del North America Free Trade Agreement (Nafta).

2003: Lutto nazionale in Italia per i funerali di Stato dei 19 italiani morti nell’attentato di Nassiriya, in Iraq.

