Cosa accadde il 19 dicembre: ecco l’almanacco del giorno

Ricorre la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, ma è anche l'anniversario dell'uscita del film "Titanic": tutte le curiosità sul 19 dicembre.

Il 19 dicembre è il 353esimo giorno del calendario gregoriano (il 353º negli anni bisestili) e mancano 12 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Cosa si celebra il 19 dicembre

La Chiesa Cattolica ricorda Sant’Anastasio I (papa) e i santi Dario, Zosimo, Paolo e Secondo, martiri. In più, ricorre anche l’anniversario di morte del Beato Urbano V, papa dal 1362 alla morte e appartenente all’ordine dei Benedettini.

Il 19 dicembre è la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, istituita per ricordare la firma del Protocollo di Montréal contro il cambiamento climatico e l’immissione di sostanze dannose per l’ozono nell’atmosfera. In India lo Stato federato del Goa celebra il Giorno della liberazione.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono tanti i nati del 19 dicembre, che celebrano il compleanno sotto il segno del Sagittario. Tra loro: Michele Bravi, cantante italiano; Paolo Giordano, scrittore e fisico italiano; Jakob Benjamin “Jake” Gyllenhaal, attore statunitense; Antonio Rossi, ex canoista; Elisa Toffoli, cantante italiana; Alberto Tomba, atleta e campione di sci; Tove Villfor, ballerina svedese; Abraham “Boolie” Yehoshua, scrittore israeliano.

Anniversari di nascita

Guido Gozzano, poeta e scrittore italiano;

Edith Piaf, cantante francese;

Ettore Schmitz, scrittore noto come Italo Svevo.

Anniversari di morte

Alois Alzheimer, medico tedesco;

Gianni (Giovanni) Brera, giornalista sportivo;

Emily Brontë, scrittrice inglese;

Marcello Mastroianni, attore italiano;

Renata Ersilia Clotilde Tebaldi, soprano italiana;

William Turner, pittore inglese.

Accadde oggi, 19 dicembre

1793 – Dopo aver sconfitto gli inglesi a Tolone, Napoleone Bonaparte diventa generale.

1843 – Pubblicazione della prima edizione del “Canto di Natale” di Charles Dickens.

1928 – Primo volo di un autogiro negli Stati Uniti.

1946 – Il 19 dicembre inizia la guerra d’Indocina.

1961 – Annessione indiana di Goa.

1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza dal Regno Unico.

1972 – L’Apollo 17, l’ultima missione dell’uomo sulla Luna, rientra sulla Terra.

1978 – Il 19 dicembre il serial killer John Wayne Gacy viene arrestato con l’accusa di aver commesso almeno 33 omicidi di giovani.

1980 – Anguilla diventa una dipendenza del Regno Unico, separata da Saint Kitts e Nevis.

1996 – Norvegia e Islanda entrano a far parte degli Stati aderenti agli Accordi di Schengen.

1997 – Il 19 dicembre esce il celebre film “Titanic“, basato sulla tragica fine del transatlantico nel 1912.

2005 – Inaugurazione della ferrovia Roma-Napoli ad alta velocità.

2012 – Fallimento della Kodak.

2016 – Tragedia al mercatino di Natale di Berlino: 12 morti e quasi 50 feriti dopo un attentato. Nello stesso giorno, il 19 dicembre, viene ucciso ad Ankara (Turchia) l’ambasciatore russo Andrej Karlov.

Leggi anche l’oroscopo del giorno cliccando qui.