Il 14 aprile 1912 avveniva la tragedia del Titanic: l’almanacco del giorno

Dagli anniversari al santo del giorno, dalla Giornata dei Delfini alle curiosità: ecco l'almanacco del 14 aprile.

Il 14 aprile è il 104º giorno del calendario gregoriano e mancano 261 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, compleanni, ricorrenze e curiosità.

Cosa si celebra il 14 aprile

Nella giornata del 14 aprile la Chiesa Cattolica ricorda i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri di Roma.

Inoltre, è anche la Giornata dell’alfabeto N’Ko. Si tratta di un alfabeto ideato dallo scrittore guineano Solomana Kante per le lingue mandé dell’Africa occidentale. Inoltre, il 14 aprile ricorrono anche la Giornata Mondiale dei Delfini, istituita dall’Onu in onore di uno degli animali più amati dell’ecosistema marino, e la Giornata mondiale della Malattia di Chagas. Infine, si celebrano anche la Giornata panamericana (per Honduras, Haiti e Repubblica Domenicana) e il Capodanno bengalese.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 14 aprile, che in questa giornata di metà mese festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Ritchie Blackmore, chitarrista rock inglese; Miriam Leone, attrice e conduttrice televisiva italiana; Vinnie Moore, chitarrista statunitense; Silvio Muccino, attore, sceneggiatore e regista italiano; Alessandro Orsini, professore e saggista italiano.

Anniversari di nascita

Rodney Stephen Steiger (detto “Rod”), attore statunitense.

Anniversari di morte

Simone de Beauvoir, scrittrice e femminista francese;

George Händel, compositore tedesco;

Vladimir Vladimirovič Majakovskij, poeta e drammaturgo russo;

Gianni Rodari, scrittore italiano;

Ludwik Lejzer Zamenhof, linguista e fondatore dell’Esperanto.

Accadde oggi, 14 aprile

1849 – L’Ungheria proclama la Repubblica.

1865 – A Washington viene ferito mortalmente il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln.

1900 – Il 14 aprile nasce l’Unione Ciclistica Internazionale.

1912 – Alle 23.40 il transatlantico RMS Titanic urta un iceberg. Affonda nelle prime ore del 15 aprile.

1975 – Il Fronte Armato Rivoluzionario Armato rapisce l’ingegnere Carlo Saronio. Il corpo senza vita verrà ritrovato nel 1979.

1982 – A Roma inizia il primo processo per il sequestro Moro.

2003 – Il Consorzio pubblico internazionale annuncia – il 14 aprile – il completamento della mappatura del genoma umano

2004 – Il primo ministro israeliano Ariel Sharon annuncia un piano di ritiro da parte della Striscia di Gaza e della Cisgiordania durante un incontro con il presidente statunitense George W. Bush.

2012 – In seguito a un malore in campo, muore Piermario Morosini, centrocampista della società calcistica del Livorno.

2018 – Attacco aereo in Siria da parte di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti contro i siti di produzione e stoccaggio di armi chimiche.

Immagine di repertorio