Il 2 febbraio è la Festa della Candelora: ecco di cosa si tratta

L'almanacco del giorno del 2 febbraio: gli anniversari, i compleanni e le curiosità del giorno.

Il 2 febbraio è il 33º giorno del calendario gregoriano e mancano 332 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni VIP, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 2 febbraio

Per la Chiesa Cattolica, il 2 febbraio è la Festa della Candelora. che nel rito cristiano ricorda la presentazione di Gesù al Tempio e viene normalmente celebrata con la benedizione di ceri e candele nelle chiese. La ricorrenza simboleggia il rito di passaggio dall’inverno alla primavera.

Nello stesso giorno ricorre anche la Giornata mondiale delle zone umide, che ricorda l’adozione della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971. Negli Stati Uniti e in Canada, invece, è la Giornata della Marmotta (Groundhog Day).

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 2 febbraio, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Paolo del Debbio, giornalista; Filippo Magnini, atleta e campione di nuoto; Alessandro Sallusti, giornalista; Isabel Mebarak Ripoll, cantante meglio nota come Shakira; Maria Chiara Fraschetta, cantante meglio conosciuta come Nina Zilli.

Anniversari di nascita 2 febbraio

Farrah Leni Fawcett, attrice;

James Joyce, scrittore irlandese;

Aldo Giurlani Palazzeschi, scrittore italiano;

Tullia Calabi Zevi, giornalista e scrittrice.

Anniversari di morte 2 febbraio

Philip K. Dick, scrittore;

Werner Karl Heisenberg, fisico tedesco e Premio Nobel;

Philip Seymour Hoffman, attore;

Eugene (Gene) Kelly, ballerino e attore statunitense;

Dmitrij Ivanovič Mendeleev, celebre chimico russo;

Sid Vicious, musicista dei Sex Pistols;

Maria Luisa Ceciarelli, in arte Monica Vitti, attrice.

Accadde oggi, 2 febbraio

962: Ottone I di Sassonia viene incoronato da Papa Giovanni XII.

1177: Giovanna d’Inghilterra arriva a Palermo in vista del matrimonio con il re Guglielmo II di Sicilia.

1703: Disastroso terremoto a L’Aquila, del X grado della Scala Mercalli. Oltre 6.000 morti;

1848: Con il Trattato di Guadalupe Hidalgo si conclude la guerra tra Usa e Messico scoppiata nel 1846.

1914: Esordio cinematografico per Charlie Chaplin, con il film Making a Living;

1935: Primo test del poligrafo.

1944: i partigiani della Resistenza istituiscono la Repubblica del Corniolo.

1972: L’ambasciata britannica a Dublino distrutta per protesta contro la Domenica di sangue.

1989: Le truppe sovietiche lasciano Kabul, è la fine della guerra afghano-sovietica iniziata nel 1979.

1990: In Sudafrica il presidente Fredrik Willem de Klerk permette all’African National Congress di tornare a funzionare legalmente e promette di liberare Nelson Mandela.

2013: Muore assassinato Christopher Scott Kyle, detto “La Leggenda”, un militare statunitense ritenuto il miglior cecchino degli U.S. Navy SEAL.

