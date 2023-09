Gli anniversari e il santo del giorno: l’almanacco del 2 settembre

Tutte le curiosità sulla giornata del 2 settembre nell'almanacco di QdS.it.

Il 2 settembre è il 245º giorno del calendario gregoriano e mancano 120 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 2 settembre

Il santo del giorno del secondo giorno di settembre è Sant’Elpidio vescovo, patrono di Sant’Elpidio a Mare e Sant’Elpidio Morico.

In Vietnam è Festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 2 settembre, che in questo giorno celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Jimmy Connors (vero nome: James Scott), tennista statunitense; Pippo Franco (Francesco Pippo), attore e cabarettista italiano; Salma del Carmen Hayek, attrice messicana naturalizzata statunitense; Antonia Klugmann, chef italiana; Vanna Marchi, personaggio televisivo; Keanu Charles Reeves, attore canadese.

Anniversari di nascita

Paul Bourget, scrittore e saggista francese;

Joseph Roth, scrittore e giornalista austriaco;

Giovanni Verga, scrittore siciliano.

Anniversari di morte

Pierre de Frédy, barone di Coubertin, pedagogista e inventore delle Olimpiadi moderne;

Pietro Giordani, scrittore italiano;

Henri Rousseau, pittore francese;

John Ronald Reuel Tolkien, scrittore inglese.

Accadde oggi, 2 settembre

31 a.C. – Si svolge la celebre battaglia di Azio: la flotta di Ottaviano sconfigge quella di Marco Antonio e Cleopatra.

1666 – Divampa il grande incendio di Londra, che devasterà la città per tre giorni e ucciderà circa 16 persone.

1752 – Il Regno Unito adotta il calendario gregoriano.

1792 – Il 2 settembre iniziano i Massacri di settembre a Parigi.

1847 – Inizia la rivolta anti-Borboni a Reggio Calabria e Messina.

1882 – Prima fotografia di un fulmine, scattata dal fotografo William Nicholson Jennings a Filadelfia.

1939 – Annessione di Danzica alla Germania nazista, il giorno dopo l’invasione della Polonia e l’inizio della Seconda guerra mondiale.

1945 – Il Vietnam dichiara la sua indipendenza e forma la Repubblica Democratica del Vietnam (Vietnam del Nord).

1980 – Scomparsa dei giornalisti italiani Italo Toni e Graziella De Palo a Beirut, in Libano.

1990 – Il 2 settembre entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.

1998 – Nove imputazioni per genocidio in Ruanda a Jean-Paul Akayesu da parte del Tribunale penale internazionale per il Ruanda delle Nazioni Unite.

Immagine di repertorio