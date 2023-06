Almanacco 20 giugno: Giornata internazionale del rifugiato, ricorrenze e anniversari

Giornata internazionale del rifugiato e anniversari del 20 giugno.

Il 20 giugno è il 171º giorno del calendario gregoriano (il 172º negli anni bisestili) e mancano 194 giorni alla fine dell’anno. Si avvicina il solstizio d’estate.

Ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 20 giugno

Nella giornata del 20 giugno si celebra la Giornata internazionale del rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite per commemorare l’approvazione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati nel 1951. Quest’anno la giornata si tiene in un momento molto tragico della storia mondiale, tra le guerre in corso e le recenti stragi nel Mediterraneo che hanno alimentato le polemiche sulle politiche migratorie in vigore. In Eritrea, invece, è il Giorno dei Martiri.

La Chiesa Cattolica il 20 giugno, invece, celebra San Adalberto, San Ettore e la Beata Vergine Maria Consolatrice.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 20 giugno, che festeggiano il loro compleanno proprio a ridosso dell’arrivo dell’estate. Tra loro: Antonio Maria Catalani, artista e modello italiano; Luigi De Magistris, politico ed ex magistrato italiano; John Goodman, attore statunitense; Nicole Kidman, attrice australiana; Frank Lampard, calciatore inglese; Jean-Marie Le Pen, politico francese; Benjamin Mascolo, musicista del duo “Benji e Fede”, Lina Palmerini, giornalista italiana; Lionel Richie, cantante statunitense;

Anniversari di nascita

Lillian Hellman, scrittrice statunitense;

Gustavo Adolfo Rol, sensitivo italiano;

Salvator Rosa, pittore e scrittore italiano.

Anniversari di morte

Silvio Spaventa, politico e patriota italiano.

Accadde oggi, 20 giugno: gli anniversari

451 – L’esercito romano guidato da Flavio Ezio sconfigge l’esercito di Attila nella Battaglia dei Campi Catalaunici.

1214 – Nasce lo Statuto dell’Università di Oxford.

1791 – Il re di Francia Luigi XVI viene bloccato a Varennes-en-Argonne mentre tenta la fuga travestito da servo.

1837 – Il 20 giugno la Regina Vittoria sale sul trono del Regno Unito.

1859 – I mercenari svizzeri di Papa Pio IX abbattono il Governo provvisorio chiedendo l’indipendenza dello Stato Pontificio e fanno strage di cittadini, compresi donne, bambini e anziani. L’evento passerà alla storia come “Stragi di Perugia”.

1877 – Alexander Graham Bell installa il primo servizio telefonico commerciale a Hamilton (Ontario).

1944 – Liberazione di Perugia e Fermo dal nazi-fascismo.

1960 – Il 20 giugno Mali e Senegal ottengono l’indipendenza.

1963 – Stabilita la “linea rossa” tra USA e URSS.

1979 – Nilde Iotti è la prima donna a diventare presidente della Camera dei Deputati in Italia.

1980 – Il 20 giugno esce al cinema il film “The Blues Brothers”.

1991 – La capitale tedesca viene spostata da Bonn a Berlino.

2003 – Nasce la Wikimedia Foundation.

2020 – Il magistrato Luca Palamara viene espulso dalla magistratura italiana per presunti scambi di favori ai partiti politici italiani.