Almanacco 21 novembre, si celebra la Presentazione della Vergine Maria

Ricorrenze, anniversari e curiosità sulla giornata del 21 novembre.

Il 21 novembre è il 325º giorno del calendario gregoriano e mancano 40 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 21 novembre

Non c’è santo del giorno, ma la Chiesa Cattolica celebra la Presentazione della Vergine Maria. Si tratta di una memoria liturgica che ricorda la presentazione di Maria al Tempio di Gerusalemme. La festa entra nel calendario romano solo a partire dal secolo XIV, grazie a papa Gregorio XI, che nel 1371 ne autorizza la celebrazione in alcune Chiese e nella Curia papale di Avignone. L’approvazione definitiva risale alla fine del 1500, per opera di Sisto V.

Si celebrano, inoltre, la Giornata mondiale della televisione e la Giornata nazionale degli Alberi.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Tra i nati del 21 novembre, che celebrano il compleanno in questa giornata, ci sono: Bjork, nota cantante islandese; Lorenzo Guerini, politico del Partito Democratico e presidente del COPASIR; Goldie Jeanne Hawn, attrice statunitense; Rocco Hunt (Rocco Pagliarulo), cantante rap italiano; Deborah Iurato, cantante italiana; Ines Sastre, attrice e modella spagnola; Christopher Tolkien, scrittore inglese, autore della saga “Il signore degli anelli”; Ignazio Visco, economista italiano; Fausto Zanardelli, cantautore italiano; Cristina Zavalloni, cantante italiana.

Anniversari di nascita

Luciano Barca, giornalista, scrittore e partigiano;

René Magritte, pittore belga;

Papa Benedetto XV;

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, filosofo tedesco;

Voltaire, filoso e scrittore.

Anniversari di morte

Quentin Crisp (vero nome Denis Charles Pratt), scrittore e autore satirico inglese;

Francesco Giuseppe I d’Austria, imperatore austriaco;

Bernd Heinrich Wilhelm von Kleist, scrittore e poeta tedesco.

Accadde oggi, 21 novembre

1272 – Sale al trono Edoardo I d’Inghilterra, succedendo a suo padre Enrico III.

1789 – La Carolina del Nord diventa ufficialmente il 12esimo stato degli Stati Uniti d’America.

1831 – Rivolta degli operai dell’industria della seta a Lione (Francia), passata alla storia come Rivolta dei Canut.

1877 – Il 21 novembre Thomas Edison annuncia l’invenzione del fonografo.

1902 – Si conclude la guerra dei mille giorni in Colombia.

1905 – Albert Einstein pubblica la Teoria della relatività ristretta.

1922 – Rebecca Latimer Felton è la prima senatrice nella storia degli Stati Uniti.

1927 – Massacro della Miniera di Columbine: 500 minatori in sciopero vengono massacrati, alcuni assieme alle loro famiglie.

1934 – Musica, debutto di Ella Fitzgerald all’Apollo Theater di New York.

1943 – Eccidio di Pietransieri: 128 le vittime degli occupanti nazisti, 34 dei quali bambini sotto i 10 anni.

1964 – Il 21 novembre si chiude la terza fase del Concilio Vaticano II.

1974 – Un attentato ai pub di Birmingham da parte dell’IRA causa 21 vittime.

1975 – Il 21 novembre esce l’album più famoso dei Queen, contente anche la hit “Bohemian Rhapsody”: si tratta di “A Night at the Opera”.

1979 – L’ambasciata statunitense di Islamabad, in Pakistan, viene attaccata dalla folla e incendiata.

1980 – Devastante incendio all’hotel MGM di Las Vegas, con 87 morti e 650 feriti.

1990 – Esce il Super Nintendo.

2002 – La NATO invita a diventare Stati membri: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia.

2008 – Il 21 novembre esce il film “Bolt – Un eroe a quattro zampe”, 48º Classico Disney.

2009 – Esplode una miniera in Cina: 108 le vittime.

2018 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film “Ralph spacca Internet”, 57º Classico Disney.

