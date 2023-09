Almanacco 22 settembre, è la Giornata mondiale senza auto: ecco cos’è

Il 22 settembre è il 265º giorno del calendario gregoriano: ecco l'almanacco del giorno.

Il 22 settembre è il 265º giorno del calendario gregoriano (il 266º negli anni bisestili) e mancano 100 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari e curiosità da scoprire.

In molti anni, questo è il giorno dell’equinozio d’autunno nell’emisfero boreale (e di quello di primavera nell’emisfero australe): nel 2023, però, il primo giorno della nuova stagione cadrà il 23 settembre.

Cosa si celebra il 22 settembre

Il santo del giorno del 22 settembre è San Maurizio, militare romano tra le vittime del massacro della Legione tebana. Viene considerato patrono di Segno (Vado Ligure), militari, tintori, Savoia (dipartimento) e del corpo degli Alpini.

In Mali ricorre il giorno dell’indipendenza. Si celebra anche la Giornata Mondiale senza Auto, un’iniziativa promossa World Carfree Network (WCN) a partire dal 2000 e finalizzata a sensibilizzare i cittadini sulla tematica dell’inquinamento. Le iniziative nel mondo sono tante: in alcune città, le strade principali vengono chiuse al traffico (almeno per auto e mezzi a due ruote) o vengono organizzati convegni per promuovere iniziative anti-inquinamento.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Tra i nati del 22 settembre, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno, ricordiamo: Marco Bianchi, divulgatore, cuoco e personaggio televisivo; Andrea Bocelli, cantante italiano; David Coverdale, cantante inglese; Stefano Massini, scrittore italiano; Rosamunde Pilcher, scrittrice inglese; Luiz Nazario De Lima, in arte Ronaldo, calciatore brasiliano; Marie-Ségolène Royal, politica francese; Roberto Saviano, scrittore e anche saggista italiano; Pietro Senaldi, giornalista italiano; Thiago Emiliano da Silva, calciatore brasiliano; Ornella Vanoni, cantante italiana.

Anniversari di nascita

Michael Faraday, scienziato inglese;

Salvatore Giuliano, bandito italiano;

Ruhollah M. Khomeini, politico iraniano e rivoluzionario.

Anniversari di morte

Gustavo Adolfo Rol, sensitivo italiano.

Accadde oggi, 22 settembre

1776 – Nathan Hale viene impiccato come spia durante la Rivoluzione americana.

1784 – La Russia fonda una colonia in Alaska, a Kodiak.

1792 – Primo giorno del calendario rivoluzionario francese dopo l’abolizione della monarchia.

1888 – Il 22 settembre esce il primo numero della rivista National Geographic Magazine.

1960 – Il Mali ottiene l’indipendenza dalla Francia.

1965 – Si interrompe la guerra tra India e Pakistan per il Kashmir dopo il cessate il fuoco ordinato dalle Nazioni Unite.

1980 – L’Iraq invade l’Iran.

1994 – Esordio della serie “Friends” su NBC (canale televisivo USA).

1997 – Massacro di Bentalha in Algeria, oltre 200 persone tra uomini, donne e bambini furono vittime della furia dei terroristi.

2000 – Esce di produzione la Fiat 126.

2015 – La canzone “Happy Birthday to You” entra nel dominio pubblico.

