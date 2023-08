Il 23 agosto il Sole entra nel segno della Vergine: compleanni, anniversari e santo del giorno

Tutte le curiosità sulla giornata del 23 agosto nell'almanacco di QdS.it.

Il 23 agosto è il 235º giorno del calendario gregoriano e mancano 130 giorni alla fine dell’anno: Il Sole entra nel segno astrologico della Vergine alle ore 2.36 e la Chiesa Cattolica celebra santa Rosa da Lima

Ecco l’almanacco con curiosità su santo del giorno, compleanni e ricorrenze.

Cosa si celebra il 23 agosto

La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rosa da Lima (al secolo Isabel Flores de Oliva), protettrice delle Americhe, Filippine, India, Perù, dei giardinieri e dei fioristi.

Ricorre il 23 agosto anche la Giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. In più, è festa in Romania e in Swaziland.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 23 agosto, che celebrano il proprio compleanno sotto il segno della Vergine. Tra loro: Demetrio Albertini, ex calciatore e dirigente sportivo; Alessandro “Alex” Britti, cantautore; Dean Karnazes, atleta statunitense; Alessandro Mannarino, cantautore; Rita Pavone, cantante italiana; Andrea Pucci, comico, attore e conduttore TV italiano; Giovanni Vernia, comico italiano.

Anniversari di nascita

Kenneth Joseph Arrow, economista statunitense, Premio Nobel;

Kobe Bryant, atleta deceduto in un tragico incidente aereo nel 2020 assieme alla figlia;

William Henley, poeta inglese;

Eugene Curran “Gene” Kelly, attore e ballerino statunitense;

Luigi XVI, monarca francese;

Edgar Lee Masters, poeta e scrittore statunitense;

Giuseppe Meazza, calciatore italiano;

River Jude Bottom, noto con il nome d’arte di River Phoenix, attore statunitense;

Rocky Roberts, cantante statunitense.

Anniversari di morte

Fulco Ruffo di Calabria, aviatore, militare e politico italiano;

Rodolfo Valentino, attore italiano.

Accadde oggi, 23 agosto

1268 – A Scurcola Marsicana si combatte la battaglia di Tagliacozzo tra Carlo I d’Angiò e Corradino di Svevia per il dominio del Regno di Sicilia.

1839 – L’Impero britannico conquista Hong Kong.

1913 – Inaugurazione della statua della Sirenetta di Edvard Eriksen a Copenhagen.

1927 – Il 23 agosto vengono giustiziati nella prigione statale di Charlestown a Boston gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

1939 – Germania e Unione Sovietica firmano il Patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non-aggressione.

1940 – Bombardamento tedesco a Stalingrado.

1952 – Inizia l’attività della Lega araba.

1973 – Il 23 agosto viene lanciato il satellite per telecomunicazioni Intelsat.

1975 – Colpo di Stato comunista nel Laos.

1976 – Devastante terremoto in Cina, migliaia le vittime.

1987 – Maltempo killer in Bangladesh, a causa delle piogge muoiono centinaia di persone.

1990 – Il 23 agosto l’Armenia dichiara l’indipendenza dall’URSS. Nello stesso giorno, Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione, prevista per il 3 ottobre successivo.

2000 – Schianto di un Airbus A320 vicino Manama, 143 le vittime.

2005 – Formazione dell’Uragano Katrina.

2010 – Sequestro e sparatoria su un autobus a Manila, protagonista un ex agente della polizia che voleva essere reintegrato. Nove le vittime, compreso l’ex agente.

Immagine di repertorio