Foto shock ai resti di Kobe Bryant e figlia: maxi risarcimento alla famiglia della leggenda NBA

La contea di Los Angeles ha accettato di pagare alla famiglia di Kobe Bryant, la leggenda NBA scomparsa il 26 gennaio del 2020 dopo uno schianto in elicottero sulle colline di Calabasas a Los Angeles, un maxi risarcimento di circa 30 milioni di dollari

Le forze dell’Ordine avevano condiviso in rete le foto dei corpi

L’accordo chiude così il contenzioso scaturito dalla pubblicazione in rete di alcune foto shock dei corpi del “Black Mamba” e della piccola figlia Gianna da parte di alcuni poliziotti e pompieri che ne avevano rinvenuto i resti subito dopo la tragedia.

L’intesa tra le parti in causa, secondo quanto riporta il New York Times, include 15 milioni di dollari che una giuria ha assegnato a Vanessa Bryant in agosto, con fondi aggiuntivi per saldare potenziali richieste da parte delle sue figlie.