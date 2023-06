Almanacco 27 giugno, è la Giornata delle piccole e medie imprese

Santo del giorno, ricorrenze, anniversari e compleanni dell'almanacco del giorno di QdS.it.

Il 27 giugno è il 178º giorno del calendario gregoriano (il 179º negli anni bisestili) e mancano 187 giorni alla fine dell’anno.

Ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 27 giugno

Il santo del giorno è San Cirillo di Alessandria, seguace della scuola antiochena e autore di molti testi di teologia.

In Gibuti è Festa nazionale, mentre a livello globale si celebra la Giornata internazionale delle micro, piccole e medie imprese. Rappresentando circa il 90% delle imprese a livello mondiale, sono il cuore del PIL di molte nazioni e in questo momento affrontano le grandi sfide del nuovo secolo, dalla guerra in Ucraina al Covid, dalla crisi energetica ai rincari.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 27 giugno, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Marco Abbondanza, medico italiano; Jeffrey Jacob Abrams, regista e attore statunitense; Isabelle Adjani, attrice francese; Fabrizio Biggio, conduttore TV e personaggio televisivo italiano; Gabriella Dorio, atleta italiana; Tobias Maguire, attore statunitense; Nico Rosberg, pilota di F1.

Anniversari di nascita 27 giugno

Giorgio Almirante, politico italiano;

Gaston Bachelard, filosofo francese;

Alberto Bavilacqua, scrittore e regista italiano;

Helen Adams Keller, scrittrice e attivista statunitense;

Felice “Cino” Tortorella, autore e presentatore TV italiano.

Anniversari di morte 27 giugno

Leonardo Del Vecchio, imprenditore italiano e fondatore di Luxottica;

Marie-Sophie Germain, matematica francese;

Paolo Limiti, autore e conduttore TV italiano;

Bud Spencer (vero nome: Carlo Pedersoli), attore;

Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico italiano.

Accadde oggi, 27 giugno: anniversari

852 – Inaugurazione delle Mura leonine.

1721 – Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta la tecnica della variolizzazione contro il vaiolo a Boston.

1861 – Nasce il Corpo veterinario dell’Esercito italiano.

1893 – Crollo della Borsa di New York.

1898 – Il 24 giugno Joshua Slocum completa la prima circumnavigazione del globo in solitario.

1917 – La Grecia entra nella Prima Guerra mondiale.

1924 – Secessione dell’Aventino: atto di protesta contro il Governo Mussolini in seguito al delitto Matteotti.

1932 – Rivoluzione siamese, dopo il colpo di Stato del 24 giugno la Thailandia diventa una monarchia costituzionale.

1962 – Paolo Borsellino, futuro magistrato antimafia, ottiene la laurea in giurisprudenza ad appena 22 anni.

1967 – Il 24 giugno viene installato primo sportello automatico per il prelievo di contanti a Enfield Town, a Londra.

1970 – Il gruppo rock “Smile” cambia nome in “Queen”.

1977 – La Francia concede l’indipendenza al Gibuti.

1980 – Strage di Ustica.

2007 – Dopo le dimissioni di Tony Blair, Gordon Brown assume la carica di premier del Regno Unito.

2008 – Bill Gates si dimette da presidente della Microsoft Corporation. Gli succede Steve Ballmer.

Immagine di repertorio