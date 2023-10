Almanacco del 27 ottobre: ecco cosa si celebra, santo e anniversari

Mancano solo 65 giorni alla fine dell'anno: ecco tutte le curiosità sulla giornata del 27 ottobre.

Il 27 ottobre è il 300esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 65 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, anniversari e date da ricordare.

Almanacco del giorno, cosa si celebra il 27 ottobre

Il 27 ottobre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Evaristo, papa che resse la Chiesa di Roma per quarto dopo San Pietro. Nello stesso giorno si recita la novena a: San Carlo Borromeo, Beata Chiara Luce Badano, San Giuda Taddeo, Santi Simone e Giuda e a tutti i Santi (festa la cui celebrazione sarà l’1 novembre).

Sempre il 27 ottobre si celebra la Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, istituita dall’Unesco nel 2005. Inoltre, due nazioni festeggiano il giorno dell’indipendenza: Saint Vincent e Grenadine e Turkmenistan. In Grecia è anche la festa della bandiera nazionale. Nel 2023 papa Francesco ha previsto anche una Giornata mondiale di preghiera e digiuno, un momento di riflessione per invitare il mondo alla pace (soprattutto in riferimento alle due guerre in Ucraina e in Israele).

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 27 ottobre. Tra loro: Roberto Benigni, celebre attore e regista italiano che compie 70 anni; Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran; Luiz Inácio Lula, politico ed ex presidente del Brasile; Margaret Mazzantini, scrittrice a attrice; Federica Panicucci, conduttrice e presentatrice italiana. Tanti anche i personaggi della storia e della letteratura che oggi avrebbero celebrato il compleanno: l’esploratore inglese James Cook, il teologo Erasmo da Rotterdam, lo statista italiano Giovanni Giolitti, il compositore Niccolò Paganini, la scrittrice Sylvia Plath, il poeta Dylan Thomas e l’ex presidente statunitense Theodore Roosevelt.

Ricorre, inoltre, l’anniversario di morte di:

Enrico Mattei, fondatore dell’Eni;

Lou Reed, cantante statunitense;

Ugo Tognazzi, attore e regista italiano;

Néstor Kirchner, presidente dell’Argentina dal 2003 al 2007.

Accadde oggi, 27 ottobre

L’almanacco del giorno si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1810: Parte della Florida occidentale (già colonia spagnola) viene annessa agli Stati Uniti. A ufficializzarlo è il presidente James Madison.

1924: Viene fondata la Repubblica socialista sovietica uzbeka.

1964: Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, muore in un misterioso incidente aereo.

1979: Saint Vincent e Grenadines ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1991: Il Turkmenistan ottiene l’indipendenza dell’Urss.

2002: Il 27 ottobre Lula viene eletto presidente in Brasile, proprio nel giorno del suo compleanno. Si ricorda anche che otterrà un secondo incarico nel 2006.

2017: Il parlamento della Catalogna approva la risoluzione sull’indipendenza dalla Spagna.

2019: Il capo dell’Isis e califfo dell’autoproclamato Stato Islamico, Abū Bakr al-Baghdādī, viene ucciso durante un raid.

