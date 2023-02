Almanacco di oggi 4 febbraio: oggi è la Giornata Mondiale contro il Cancro

Ecco l'almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Il 4 febbraio è il trentacinquesimo giorno del calendario gregoriano e mancano 330 giorni alla fine dell’anno appena iniziato: ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

San Gilberto di Limerick (Vescovo). Etimologia: Gilberto, Deriva dall’antico tedesco gisal – bert e significa “nobile/famoso ostaggio”.

Oggi si celebra la giornata mondiale contro il cancro

Il 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, promossa dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Lo slogan della Giornata per il triennio 2022-2024 è “Close the care gap – Colmare il divario di cura”, un percorso che invita all’azione e all’impegno personale, associazionistico e istituzionale perché l’accesso ad attività di prevenzione, screening e cure oncologiche sia garantito in tutto il mondo, senza disuguaglianze.

Qualcosa di più, quindi, di un giorno segnato sul calendario: il World Cancer Day rappresenta un richiamo a riflettere su cosa ognuno può fare quotidianamente per combattere il cancro. A partire dalle buone pratiche di prevenzione.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 4 febbraio, che in questa giornata festeggiano il proprio compleanno. Tra loro:

Anniversari di nascita

Adriana Russo – attrice italiana (4 Febbraio 1954)

Augusto Fornari – attore italiano (4 Febbraio 1969)

Sara D’Amario – attrice e scrittrice italiana (4 Febbraio 1972)

Natalie Jane Imbruglia – cantautrice e attrice australiana (4 Febbraio 1975)

Matteo Amantia Scuderi – conosciuto come Matteo Amantia, cantautore e polistrumentista italiano, leader del gruppo Sugarfree (4 Febbraio 1979)



Accadde oggi, 4 febbraio

1862 – Viene fondata la Bacardi;

1913 – Thubten Gyatso, tredicesimo Dalai Lama, dichiara l’indipendenza del Tibet;

1915 – La Germania impone un blocco sottomarino attorno al Regno Unito e dichiara che ogni vascello che lo forza sarà considerato un bersaglio legittimo;

1924 – La prima edizione dei Giochi olimpici invernali si chiude a Chamonix, in Francia;

1932 – L’asteroide 1239 Queteleta viene scoperto da Eugène Joseph Delporte

1936 – Il radio diventa il primo elemento radioattivo creato sinteticamente

1941 – Seconda guerra mondiale: viene creata la United Service Organizations (USO) per l’intrattenimento delle truppe statunitensi

1948 – Nino Bibbia, oro nello skeleton alle Olimpiadi di St. Moritz, è il primo campione olimpico italiano nella storia dei Giochi olimpici invernali

1957 – Lo USS Nautilus (SSN-571), il primo sommergibile a propulsione nucleare, percorre il suo 60.000º miglio nautico, raggiungendo la percorrenza del Nautilus descritto da Jules Verne nel suo romanzo Ventimila leghe sotto i mari

1966 – Viene soppresso l’Indice dei libri proibiti (in latino Index librorum prohibitorum), un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 per opera della Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione (o Sant’Uffizio), sotto Paolo IV

1969 – Yasser Arafat assume la presidenza dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina

1970 – Incomincia la costruzione della moderna città di Pryp”jat’, in Ucraina, che solo 16 anni più tardi verrà evacuata in seguito al Disastro di Černobyl’

1980 – L’Ayatollah Ruhollah Khomeini nomina Abolhassan Banisadr come presidente dell’Iran

1983 – Alle ore 17:45 viene scattata la prima foto del Virus HIV da parte di C. Dauguet: scoperta dell’origine infettiva dell’AIDS;

1985 – Gli U2 tengono il loro primo concerto in Italia

1998 – La Bosnia ed Erzegovina adotta la sua bandiera

2003 – La Repubblica Federale di Jugoslavia viene ufficialmente ribattezzata Serbia e Montenegro e adotta una nuova costituzione;

2004 – Nasce Facebook;

2015 – Il volo TransAsia Airways 235 si schianta nel fiume Keelung a Taipei subito dopo il decollo uccidendo 31 persone.