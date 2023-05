Almanacco 4 maggio, si celebra lo Star Wars Day: ecco perché

Santo, giornate internazionali, anniversari e compleanni, curiosità e ricorrenze del 4 maggio.

Il 4 maggio è il 124º giorno del calendario gregoriano (il 125º negli anni bisestili) e mancano 241 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santi, compleanni, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 4 maggio

Il 4 maggio è lo Star Wars Day. Si tratta di una giornata per celebrare “Guerre Stellari” in tutto il mondo, con iniziative ed eventi in diversi Paesi (soprattutto del mondo anglosassone). Perché si festeggia in questa giornata? Semplice, a molti la celebre frase “May the Force be with you” (“Che la forza sia con te”) suonerebbe molto simile a “May the 4th be with you” (“Che il 4 maggio sia con te”). Alcuni preferiscono celebrare la ricorrenza il 25 maggio, giorno in cui ricorre l’anniversario della messa in onda del primo episodio.

Il 4 maggio in Italia, inoltre, si ricorda l’anniversario dell’Istituzione dell’Esercito Italiano (1861). In più, a livello internazionale è la Giornata mondiale del gioco del calcio, istituita da FIFA per ricordare la Tragedia di Superga, un incidente aereo con 31 vittime che interessò la squadra del Grande Torino nel 1949.

I santi del giorno sono San Silvano e San Nereo.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati de 4 maggio, che in questa giornata di inizio mese celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Jorge Lorenzo Guerrero, motociclista spagnolo; Elly Schlein, politica italiana con cittadinanza statunitense e svizzera, neo-segretaria del PD; Rocco Tano, meglio noto come Rocco Siffredi, attore porno italiano. In più, è il compleanno del noto criminale italiano Renato Vallanzasca.

Anniversari di nascita

Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte;

Audrey Kathleen Ruston, attrice britannica meglio nota come Audrey Hepburn;

Johann Friedrich Herbart, filosofo e pedagogista tedesco;

Hosni Mubarak, statista egiziano.

Anniversari di morte

Josip Broz, leader politico jugoslavo;

Valentino Mazzola, calciatore italiano.

Accadde oggi, 4 maggio

1493 – Con la bolla “Inter Caetera” il papa Alessandro VI risolve la disputa tra Spagna e Portogallo per la divisione dei territori del Nuovo Mondo.

1626 – L’esploratore olandese Peter Minuit raggiunge l’odierna Manhattan.

1814 – Inizia l’esilio sull’isola d’Elba per Napoleone.

1912 – Le forze italiane iniziano la battaglia per l’occupazione di Rodi.

1919 – Movimento del Quattro Maggio in Cina, iniziano le manifestazioni studentesche in piazza Tienanmen.

1944 – Il 4 maggio è il giorno dell’Eccidio di Monte Sant’Angelo da parte dei nazisti.

1946 – Rivolta con 5 vittime nella prigione federale di Alcatraz.

1948 – Pubblicazione del primo romanzo di Norman Mailer, “Il nudo e il morto”.

1949 – Tragedia di Superga, muore l’intera squadra del Grande Torino. Nessun superstite.

1959 – Il 4 maggio vengono annunciati i primi Grammy Award.

1979 – Margaret Thatcher è la prima donna a ottenere la nomina di Primo Ministro del Regno Unito.

1990 – A Groote Schuur (Città del Capo) viene firmato il Groote Schuur Minute, il documento che avvia i negoziati per porre fine all’Apartheid in Sudafrica. Tra i presenti anche Nelson Mandela. Nello stesso giorno, la Lettonia ottiene l’indipendenza.

2000 – Il virus informatico ILOVEYOU colpisce milioni di computer in tutto il mondo.

2002 – Tragedia del BAC 1-11-500 della EAS Airlines, schianto fatale per più di 148 persone in Nigeria.

2020 – In Italia, dopo la quarantena di ben 8 settimane, inizia la Fase 2 della gestione del Covid.

