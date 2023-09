Almanacco 9 settembre, è la Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica

Santo del giorno, ricorrenze e anniversari del 9 settembre nell'almanacco del giorno di QdS.it.

Il 9 settembre è il 252º giorno del calendario gregoriano e mancano 113 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 9 settembre

Il santo del giorno è San Pietro Claver, patrono della Colombia e protettore delle missioni tra i popoli dell’Africa nera e afroamericani.

In Corea del Nord è Festa nazionale, mentre in Tagikistan si festeggia il Giorno dell’Indipendenza. In più, il 9 settembre si celebra la Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica e disturbi correlati per sensibilizzare le donne contro i rischi di assumere alcol in gravidanza.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 9 settembre. Tra loro: Michael Bublé, cantante catanese; Giovanna Civitillo, showgirl e ballerina italiana; Roberto Donadoni, allenatore italiano; Francesco Gabbani, cantante italiano; Hugh Grant, attore inglese; Maurizio Martina, politico italiano; Alberto Matano, giornalista e conduttore TV italiano; Luka Modrić, calciatore croato; Adam Sandler, attore statunitense.

Anniversari di nascita

Luigi Galvani, fisiologo, scopritore dell’elettricità biologica;

Frank Lucas, criminale statunitense noto come il “signore della droga”;

Cesare Pavese, scrittore italiano;

Otis Redding, cantante soul;

François du Plessis, cardinale di Richelieu e politico francese;

Oscar Luigi Scalfaro, nono presidente della Repubblica italiana;

Lev Tolstoj, scrittore russo;

Maria Veniaminovna Yudina, pianista russa.

Anniversari di morte

Lucio Battisti, cantautore italiano;

Alberto Bevilacqua, scrittore e regista italiano;

Guglielmo I di Inghilterra, detto “Il Conquistatore”;

Stéphane Mallarmé, poeta francese;

Ahmad Shah Massoud, politico e militare afghano;

Mao Zedong, leader politico cinese.

Accadde oggi, 9 settembre: gli anniversari

1349 – Un forte terremoto nell’Appennino abruzzese causa ingenti danni e molte vittime.

1739 – Ribellione di Stono, la prima rivolta degli schiavi di colore nelle colonie americane.

1776 – Il Congresso continentale ufficializza il nome di “Stati Uniti d’America” per il nuovo Stato nato dopo l’indipendenza dal Regno Unito.

1867 – Il Lussemburgo ottiene l’indipendenza dalla Prussia

1923 – Il 9 settembre Mustafa Kemal Atatürk fonda il Partito Popolare Repubblicano Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).

1924 – Massacro di Hanapepe durante uno sciopero dei lavoratori dello zucchero a Kauai (Hawaii).

1943 – Sbarco degli alleati a Salerno e Taranto. Nello stesso giorno viene fondato il Comitato di Liberazione Nazionale.

1948 – Nasce la Repubblica Popolare Democratica di Corea.

1991 – Il Tagikistan dichiara l’indipendenza dall’Unione Sovietica.

2001 – Attentato suicida di Al Qaeda uccide Ahmad Shah Massoud.

2015 – Il 9 settembre la regina Elisabetta raggiunge il record di regno della trisavola Vittoria: 63 anni, sette mesi e tre giorni.

