Almanacco del giorno, 21 novembre: esce A Night at the Opera dei Queen

Il 21 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano. Mancano 40 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno e le ricorrenze.

Il 21 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano. Mancano 40 giorni alla fine dell’anno. La Chiesa Cattolica celebra la Presentazione della Beata Vergine Maria.

Il 21 novembre è anche la Giornata Mondiale della Televisione istituita nel 1966 dalle Nazioni Unite per riconoscere in maniera ufficiale l’importanza della TV come mezzo di comunicazione di massa in grado di diffondere cultura, intrattenimento e informazione.

Santi del Giorno

Oltre alla Presentazione della Beata Vergine Maria, il 21 novembre la Chiesa Cattolica ricorda anche San Mauro di Cesena, Papa San Gelasio I, San’Agapio di Cesarea.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono diversi i nati il 21 novembre. Tra questi ricordiamo Luciano Barca, giornalista, partigiano e scrittore italiano (morto nel 2012); Bjork, cantante islandese; Lorenzo Guerini, politico italiano; Rocco Hunt, cantante italiano; Deborah Iurato, cantante italiana; René Magritte, pittore belga (morto nel 1967), e Benedetto XV, Papa della Chiesa Cattolica (morto nel 1922).

Accadde oggi