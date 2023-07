Almanacco di oggi, 9 luglio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 9 luglio è il 190º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 9 luglio è il 190º giorno del calendario gregoriano (il 191º negli anni bisestili). Mancano 175 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 9 luglio: santo del giorno

La Chiesa venera Santa Veronica Giuliani.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Tom Hanks, muore Rod Steiger

Nati

Mario Pincherle è stato uno scrittore italiano, noto principalmente per le sue pubblicazioni su argomenti pseudoscientifici di paleotecnologia e archeologia misteriosa (9 luglio 1919);

Roberto Gervaso è stato un giornalista, scrittore e aforista italiano (9 luglio 1937);

Giulio Filippo Tarro è un medico e virologo italiano (9 luglio 1938);

Ronald Belford Scott, detto Bon, è stato un cantautore britannico naturalizzato australiano (9 luglio 1946);

O.J. Simpson, all’anagrafe Orenthal James Simpson, è un attore ed ex giocatore di football americano statunitense (9 luglio 1947);

Adriano Panatta è un ex tennista, saggista, opinionista, ex pilota motonautico italiano (9 luglio 1950);

Thomas Jeffrey “Tom” Hanks è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense (9 luglio 1956);

Jordan Ross Belfort è uno scrittore e imprenditore statunitense (9 luglio 1962);

Courtney Love, pseudonimo di Courtney Michelle Harrison, è una cantautrice e attrice statunitense nota come leader della rock band Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana (9 luglio 1964);

Gianluca Vialli è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano, di ruolo attaccante (9 luglio 1964);

Paolo Di Canio è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante (9 luglio 1968);

Veronica Gentili è una giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana (9 luglio 1982).

Scomparsi oggi

1797 – Edmund Burke, detto il Cicerone britannico, è stato un politico, filosofo e scrittore britannico di origine irlandese, nonché uno dei principali precursori ideologici del Romanticismo inglese.

2002 – Rodney Stephen “Rod” Steiger è stato un attore statunitense, vincitore dell’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione di Bill Gillespie nel cult La calda notte dell’ispettore Tibbs.

Accadde oggi, 9 luglio

118 – Il neoeletto imperatore Adriano entra trionfalmente a Roma.

455 – Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore dell’Impero romano d’Occidente.

1357 – Carlo IV di Lussemburgo assiste alla posa della prima pietra del Ponte Carlo a Praga.

1540 – Enrico VIII d’Inghilterra annulla il suo matrimonio con la quarta moglie, Anna di Clèves.

1755 – Spedizione Braddock. Truppe britanniche e miliziani delle colonie cadono in un’imboscata e soffrono una sconfitta devastante da parte delle forze francesi e dei nativi americani. Nel corso della battaglia il generale britannico Edward Braddock viene ferito mortalmente mentre il colonnello George Washington sopravvivrà.

1762 – Caterina la Grande diviene imperatrice di Russia dopo il colpo di stato contro suo marito Pietro III.

1763 – Inizia il viaggio in Europa della famiglia Mozart, durante il quale si esibiranno i due bambini prodigio Maria Anna e Wolfgang Amadeus.

1789 – A Versailles, l’Assemblea nazionale costituente viene formata dall’Assemblea nazionale francese e inizia a stilare la Costituzione francese.

1793 – L’atto contro la schiavitù passa nell’Alto Canada e l’importazione di schiavi dal Basso Canada viene proibita.

1807 – Napoleone Bonaparte e il re Federico Guglielmo III si incontrano a Tilsit, località da cui prese nome il trattato di pace tra Prussia e Francia.

1816 – L’Argentina dichiara l’indipendenza dalla Spagna.

1850 – Il presidente statunitense Zachary Taylor muore e Millard Fillmore diventa il 13º presidente degli Stati Uniti.

1900 – Vittoria del Regno Unito concede l’assenso reale all’atto che crea il Commonwealth di Australia, unendo così le diverse colonie del continente sotto un unico governo federale.

1922 – Johnny Weissmuller nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la “barriera del minuto”.

1932 – In Svizzera alla Conferenza di Losanna si stabilisce di condonare alla Germania i pagamenti dovuti per le riparazioni di guerra.

1940 – Scontro navale di Punta Stilo: la corazzata britannica HMS Warspite (03) colpisce la corazzata italiana Giulio Cesare. La flotta italiana si ritira, mentre la Regia Aeronautica attacca pesantemente le navi britanniche ottenendo però scarsi risultati.

1941 – A sostegno dell’Operazione Barbarossa, l’Italia invia in Unione Sovietica il CSIR.

1943 – Seconda guerra mondiale, inizia lo Sbarco in Sicilia. Le forze alleate eseguono l’invasione anfibia della Sicilia.

1948 – Vincenzo Cardarelli vince la seconda edizione del Premio Strega con il romanzo Villa Tarantola, pubblicato dalle Edizioni della Meridiana.

1955 – A Londra viene presentato il Manifesto Russell-Einstein sul disarmo nucleare scritto e firmato nei mesi precedenti dai due famosi scienziati Albert Einstein (morto nell’aprile di quell’anno) e Bertrand Russell.

1958 – Nella Baia di Lituya, Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata: 524 m.

1968 – Inaugurazione ufficiale della Hayward Gallery sul South Bank di Londra.

1978 – Dopo l’elezione del giorno precedente, Sandro Pertini presta giuramento come settimo presidente della Repubblica Italiana.

1993 – Il ministero degli interni inglese dichiara ufficialmente che le ossa ritrovate nella fossa di Ekaterinburg sono appartenute allo zar Nicola II di Russia ed alla zarina Alessandra d’Assia, della famiglia dei Romanov, fucilati nel 1918.

1997 –-La licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per 3 milioni di dollari per aver morso via un pezzo di orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato.

2001 – La Corte d’appello di Santiago del Cile stabilisce che Augusto Pinochet non è processabile temporaneamente per «moderata demenza».

2002 – Viene fondata l’Unione africana a Durban.

2004 – La commissione del Senato degli Stati Uniti sui servizi di intelligence, presieduta da Pat Roberts, annuncia i risultati della sua indagine: «Le informazioni fornite dalle agenzie di intelligence americane sulla presenza di armi di distruzione di massa in Iraq erano sbagliate», avendo sopravvalutato le prove a favore e ignorato quelle contrarie; la commissione inoltre assolve la Casa Bianca, in quanto le sue decisioni sono state viziate dai rapporti falsati.

2004 – L’Aia: il tribunale internazionale, con un solo voto contrario, quello degli USA, dichiara che il muro di contenimento di Israele è «contrario al diritto internazionale»; Ariel Sharon asserirà che l’attentato verificatosi la mattina del giorno successivo «è avallato dalla Corte Internazionale dell’Aia».

2006 – A Berlino l’Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006 (1-1 dopo i tempi supplementari); è il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, ventiquattro anni dopo il precedente a Spagna ’82.

2008 – Si verifica l’opposizione di Giove.

2011 – Il Sudan del Sud diventa ufficialmente indipendente dal Sudan.