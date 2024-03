Amazon alla ricerca di nuovo personale, ecco come candidarsi

Nuove occasioni per laureati e diplomati

Amazon, azienda leader nel settore dell’e-commerce, cerca costantemente nuovo personale da assumere in diverse città italiane. Le posizioni aperte sul sito sono numerose e in costante aggiornamento, con possibilità di impiego per diplomati e laureati. È inoltre possibile valutare la possibilità di lavorare in smart working.

Amazon, le figure più ricercate

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e possono subire variazioni, di solito i profili più ricercati da Amazon prevedono l’inserimento nelle seguenti categorie professionali:

IT;

Risorse Umane;

Finanza e Contabilità;

Marketing;

Logistica;

Servizio Clienti.

Amazon, i requisiti per il lavoro

I requisiti cambiano in base al profilo richiesto, ma come anticipato in precedenza, le assunzioni Amazon sono principalmente aperte ai candidati in possesso del diploma, con la richiesta di una laurea per i profili più specializzati. Inoltre, l’azienda offre interessanti opportunità di formazione e lavoro e stage per studenti e neolaureati.

Amazon, come candidarsi

Per candidarsi alle selezioni è necessario consultare il portale Amazon Lavora con noi, disponibile a questo link. Tramite il portale è possibile consultare tutte le posizioni attualmente aperte, filtrandole in base all’area geografica o alla tipologia di profilo ricercato. Per candidarsi, è necessario rispondere all’annuncio di proprio interesse caricando il Curriculum Vitae nel database e allegando una lettera di presentazione (facoltativa).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI