Amministrative Catania: il Fronte progressista chiude su Emiliano Abramo

È la coalizione di centrosinistra a tirare fuori per prima il nome di chi correrà per e conquistare Palazzo degli elefanti.

Unità trovata da tutto il Campo Progressista. Il dibattito, a tratti infuocato, registrato negli ultimi giorni, si è placato e la coalizione ha chiuso su programma, squadra di governo e, soprattutto, candidato sindaco per la città di Catania alle prossime amministrative. La scelta del tavolo alla fine è ricaduta congiuntamente su Emiliano Abramo.

Il fronte progressista si compatta

È la coalizione di centrosinistra, dunque, a tirare fuori per prima il nome di chi correrà per e conquistare Palazzo degli elefanti e occupare la poltrona di sindaco. Dopo il braccio di ferro degli ultimi giorni, la compagine formata da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Europa Verde, Sinistra italiana e il forum civico “Catania può”, ha chiuso sul nome del rappresentante siciliano della comunità di Sant’Egidio.

Emiliano Abramo ci riprova

Abramo, già candidato sindaco alle scorse amministrative, riprova dunque a sfidare non solo Enzo Bianco, sceso in campo e che, a quanto pare, sarà appoggiato dalla ex sottosegretario Giancarlo Cancelleri, ma anche la corazzata del centrodestra che, ancora però deve scegliere il nome del candidato sindaco.