Amministrative, Pippo Gianni ci riprova: ufficiale la candidatura a sindaco di Priolo

L'ex primo cittadino di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ci riprova e si candida come sindaco della località siracusana.

Pippo Gianni si candida a sindaco di Priolo Gargallo in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel Comune siracusano. L’annuncio ufficiale dell’ex primo cittadino è arrivato stamattina, in occasione di una conferenza stampa in occasione della quale si è presentato indossando il camice da medico e uno stetoscopio attorno al collo.

Gianni, 75 anni, nativo di Solarino e laureato in Medicina e Chirurgia, ha giustificato la veste affermando che, per lui, la professione rappresenta una missione così come la politica.

Gianni e il processo alle porte

Già ex sindaco di Priolo Gargallo ed ex deputato nazionale e regionale di Centro, Pippo Gianni si presenta alla prossime tornata elettorale nonostante l’incombenza di un processo che lo vede coinvolto e che comincerà il prossimo 5 maggio.

Gianni è accusato di concussione, tentata concussione, falsità materiale e ideologica in atti pubblici e istigazione alla corruzione. In merito, il candidato alle Comunali di Priolo si è detto “convinto di essere innocente”.