Sanremo 2024, Angelina Mango vince il Premio Lucio Dalla della sala stampa

Un debutto al Festival da ricordare per la giovane artista, figlia di Mango, che ha collezionato un successo dietro l'altro con il brano "La Noia".

Angelina Mango ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla del Festival di Sanremo 2024 con il suo brano “La Noia”.

Premio Lucio Dalla di Sanremo 2024 ad Angelina Mango

La cantante, in gara con “La Noia“, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle, entrambe con 18 voti, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Nella classifica della prima serata, Angelina era nella TOP 5 della sala stampa ma in seconda posizione dietro a Loredana Bertè.

La cantante di “Pazza” ha vinto però il Premio della Critica Mia Martini, intitolato alla sorella.

Testo e significato de “La noia”

Quanti disegni ho fatto

Rimango qui e li guardo

Nessuno prende vita

Questa pagina è pigra

Vado di fretta

E mi hanno detto che la vita è preziosa

Io la indosso a testa alta sul collo

La mia collana non ha perle di saggezza

A me hanno dato le perline colorate

Per le bimbe incasinate con i traumi

Da snodare piano piano con l’età

Eppure sto una pasqua guarda zero drammi

Quasi quasi cambio di nuovo città

Che a stare ferma a me mi viene

A me mi viene

La noia (x4)

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia (x2)

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Quanta gente nelle cose vede il male

Viene voglia di scappare come iniziano a parlare

E vorrei dirgli che sto bene ma poi mi guardano male

Allora dico che è difficile campare

Business parli di business

Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti

Princess ti chiama princess

Allora adesso smettila di lavare i piatti

Muoio senza morire

In questi giorni usati

Vivo senza soffrire

Non c’è croce più grande

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia (x2)

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total

Allora scrivi canzoni?

Si, le canzoni d’amore

E non ti voglio annoiare

Ma qualcuno le deve cantare

Cumbia, ballo la cumbia

Se rischio di inciampare almeno fermo la noia

Quindi faccio una festa, faccio una festa

Perché è l’unico modo per fermare

Per fermare

Per fermare, ah

La noia (x4)

Muoio perché morire

Rende i giorni più umani

Vivo perché soffrire

Fa le gioie più grandi

Non ci resta che ridere in queste notti bruciate

Una corona di spine

Sarà il dress-code per la mia festa

È la cumbia della noia

È la cumbia della noia

Total

Ah, è la cumbia della noia

La cumbia della noia

Total (x2)

Un testo profondo abbinato al ritmo della cumbia messicana: ecco il mix perfetto creato da Angelina Mango nel brano “La noia” di Sanremo 2024. “La noia”, infatti, è spesso percepita come una sensazione di pesantezza e Angelina Mango ribalta questo concetto, dipingendola come un momento di svolta e facendoci ballare a ritmo.

Foto da Facebook