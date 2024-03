VIDEO | L’annuncio di Meloni da Washington: “Chico Forti torna in Italia”

Per la premier si tratta di "un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo"

Durante l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono state elencate importanti priorità, tra cui la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Hamas: “La crisi in Medio Oriente è una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo – Queste le parole della premier durante il suo secondo incontro nello studio ovale con il presidente Joe Biden -. Lavoriamo per un G7 concreto e sostanziale. Intendiamo riaffermare un ordine internazionale basato sulle regole, difendendo la libertà”.

Meloni, l’annuncio da Washington: “Chico Forti torna in Italia”

In un video diffuso da Washington poco prima dell’incontro con il presidente Joe Biden, Giorgia Meloni ha annunciato il trasferimento in Italia di Chico Forti, italiano che stava scontando la pena dell’ergastolo per omicidio negli Stati Uniti: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia e per tutti noi che lo avevamo promesso. Lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti”.

Chi è Chico Forti

Enrico Chico Forti è originario del Trentino Alto Adige e sta scontando negli stati Uniti una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike. È in carcere da quasi 24 anni e ha rischiato anche la sedia elettrica. Per lui adesso si avvicina il momento del rientro in Italia, così come annunciato dalla presidente Meloni da Washington.

Forti ha sempre sostenuto di essere stato vittima di un complotto. Il corpo di Dale Pike fu trovato in un boschetto situato a pochi metri di distanza da dove lui stesso aveva chiesto a Forti di accompagnarlo dopo che quest’ultimo l’aveva prelevato dall’aeroporto. Il 15 giugno del 2000 Forti venne condannato all’ergastolo come persona responsabile dell’omicidio.

La storia di Forti risulta legata all’omicidio di Gianni Versace, avvenuto il 15 luglio 1997, a Miami Beach, due chilometri in linea d’aria dal luogo dove, sette mesi dopo (il 15 febbraio 1998), fu trovato cadavere Dale Pike. In entrambe le occasioni venne utilizzato lo stesso tipo di pistola.

Meloni su Instagram: “Trasferimento di Chico Forti è una vittoria per i suoi cari”

In un successivo post pubblicato su Instagram la premier Giorgia Meloni si è dichiarata soddisfatta di questo risultato: “È stata un’emozione per me poter annunciare alla famiglia di Chico Forti la bella notizia del suo prossimo ritorno in Italia. Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento. Avevo dato loro la mia parola che avrei dato il massimo per riportare Chico in Italia… e sono felice di essere riuscita a mantenerla. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza sosta a questo obiettivo, a partire dall’ambasciatrice Zappia”.

