Da Fabio Rovazzi a Barbara D’Urso, ecco gli ospiti e le anticipazioni di “Verissimo”

Da Barbara D'Urso a Benedetta Parodi, da Giulia Stabile a Fabio Rovazzi: ecco le anticipazioni e gli ospiti di "Verissimo" nel weekend 28-29 gennaio 2023.

Le puntate di Verissimo di sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 si prospettano essere davvero interessanti: ecco tutte le anticipazioni per i fan del programma.

Su Canale 5, dalle ore 16.30, Silvia Toffanin sarà pronta ad accogliere il pubblico e a intrattenerlo tra curiosità, aneddoti ed esclusive del parterre di ospiti.

Verissimo, puntata del 28 gennaio: ospiti e anticipazioni

Sabato 28 gennaio 2023, “Verissimo” aprirà con Sara Simeoni. La campionessa del salto in alto italiano sarà per la prima volta intervistata da Silvia Toffanin e presenterà il suo libro dal titolo “Una vita in alto”.

A seguire saranno presenti Rosanna Fratello e Fabio Rovazzi. Molto amata dai giovanissimi e da quanti guardano Amici, Silvia Toffanin dialogherà con Giulia Stabile. La giovane ballerina, dopo aver vinto il programma condotto da Maria De Filippi qualche edizione fa, ha iniziato la sua carriera dividendosi tra il lavoro da ballerina professionista e Tu sì que vales, senza tralasciare le collaborazioni con alcuni brand.

Non si esclude che Sangiovanni, il suo fidanzato, possa essere oggetto di domande.

Per celebrare l’amore, nello studio di “Verissimo” arriveranno Veronica Ciardi e il calciatore Federico Bernardeschi. La coppia è felicemente sposata e racconteranno i loro inizi e la loro vita insieme. Inoltre, per la prima volta Alice Campello, influencer e imprenditrice e moglie del calciatore Morata, parlerà a Silvia Toffanin della drammatica esperienza che ha vissuto.

La puntata di domenica

Per quanto riguarda domenica 29 gennaio 2023 di “Verissimo”, Silvia Toffanin ospiterà Barbara D’Urso. La conduttrice è uno dei volti di punta dei palinsesti Mediaset. Dopo tanti anni di conduzione, adesso D’Urso affiancherà alla tv il teatro.

Reduce dall’esperienza da concorrente a Ballando con le stelle, Paola Barale si racconterà tra ieri, oggi e i progetti futuri. Lo stesso farà Paola Caruso, che sta attraversando un periodo complicato nella sua vita.

Per lo spazio dedicato al rapporto genitori e figli, Benedetta Parodi arriverà con le figlie maggiori Matilde ed Eleonora. Infine, nel segno dell’amore e delle relazioni di coppia, per la prima volta Ezio Greggio presenterà la fidanzata Romina.

Come di consueto, “Verissimo” punta al massimo e a regalare sempre ai suoi telespettatori una trasmissione che sappia dare approfondimento puntando tutto sulle esclusive e sui momenti inediti in tv. Una formula che puntata dopo puntata non solo funziona, ma premia il lavoro della conduttrice e del suo team.

“Verissimo” va in onda su Canale 5 ma è disponibile anche in streaming nella piattaforma Mediaset Infinity.

Sandy Sciuto