La malattia e la morte, addio al giovane astronomo siciliano Antonio Sollima

Dolore e lutto nel mondo della cultura siciliana, in particolare di Marsala (in provincia di Trapani), per la morte di Antonio Sollima, astronomo e ricercatore di 43 anni.

Svolgeva la propria attività all’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, la stessa città dove aveva conseguito la laurea. Purtroppo, da tempo lottava contro una brutta malattia.

Morto l’astronomo Antonio Sollima

Originario di Marsala e ricco di passioni, prima tra tutte l’astronomia, il 43enne si era diplomato al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala per poi conseguire la laurea in Astronomia all’Università di Bologna. Dopo si era dedicato alla vita da ricercatore, lavorando per un certo periodo anche a Tenerife e poi nuovamente in Italia.

Purtroppo una malattia lo ha colto recentemente e non gli ha lasciato scampo. Gli amici di Antonio Sollima lo ricordano, anche attraverso messaggi di cordoglio sui social, come una persona brillante e solare.

Questo il ricordo dell’amico Ignazio: “Ho incontrato per caso Antonio Sollima qualche giorno fa per in centro a Marsala. Sapevo della sua malattia ma sono rimasto stupito dalla leggerezza d‘animo e dalla serenità che nonostante tutto riusciva a trasmettere in quel momento. Ho provato a chiedergli come stesse e invece era lui piuttosto a chiedere di Assud, di politica e altre frivolezze. Mi ha abbracciato forte salutandomi. In quel momento ero impreparato, confuso e avrei voluto dire tante cose ma fui capace di dirgli solo ‘ciao Antò’. Oggi comprendo che quello voleva essere un saluto di addio da parte sua e il solo pensiero adesso mi lascia un vuoto incredibile. È stato un onore conoscerti Anto, eri e sarai sempre un esempio. Fai buon viaggio”.

Fonte immagine: profilo Facebook