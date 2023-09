Anziano travolto da auto sulla statale 115, interviene l’elisoccorso

Per cause ancora da accertare l'uomo sarebbe stato travolto da un'auto mentre si trovava all’altezza di un distributore di benzina

E’ ricoverato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania un pensionato di 70 anni investito ieri lungo la statale 115, nel territorio di Palma di Montechiaro (Agrigento). Per cause ancora da accertare l’uomo sarebbe travolto da un’automobile in transito mentre si trovava ll’altezza di un distributore di benzina.

L’intervento dei medici

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, sul posto sono intervenuti i medici del 118. Dopo una prima valuazione delle condizioni fisiche del ferito, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. I medici hanno riscontrato un trauma toracico e deciso il trasferimento in elisoccorso a Catania.