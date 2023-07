Arrestato nel Catanese per maltrattamenti verso la madre

Nel Catanese arrestato un uomo che avrebbe maltrattato e minacciato la propria madre.

Nel Catanese arrestato un uomo che avrebbe maltrattato e minacciato la propria madre. Si tratta di un cinquantaseienne che non sarebbe nuovo a comportamenti di tipo violenti come quelli utilizzati contro la madre, un’anziana di di 78 anni, in quanto avrebbe fatto azioni simili anche verso l’ex moglie in passato. Quest’ultimo comportamento lo ha portato a scontare una pena della durata di circa un anno in carcere.

Il soggetto è stato tratto in arresto dai carabinieri di Trecastagni con l’accusa di atti persecutori, tentata estorsione e violazione di domicilio. L’intervento dei militari è stato possibile grazie alla denuncia presentata dalla signora settantottenne, la quale è stata affidata a un centro antiviolenza e trasferita in una struttura protetta.

L’individuo in questione avrebbe tenuto una condotta maltrattante nei confronti dell’anziana con telefonate e messaggi telefonici, l’avrebbe accusata di non aver ottemperato al pagamento di presunti crediti nei suoi confronti, per un ammontare di 7 mila euro. Pretendendo, dunque, che la madre gli consegnasse subito quella somma, l’avrebbe minacciata dicendole che, qualora non avesse ricevuto il denaro, l’avrebbe torturata e si sarebbe anche appropriato della sua abitazione.

Inoltre, l’uomo tentava ripetutamente di entrare con la forza nella casa dell’anziana e in un’occasione aveva anche provato a dare fuoco all’abitazione, tentativo sventato dal pronto intervento dei Carabinieri. Per quanto accaduto, il Gip della Procura di Catania ha disposto che il cinquantaseienne fosse rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.