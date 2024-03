Arresto cardiaco per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina: ricoverato in terapia intensiva

Il dg della Viola, originario di Pozzallo, ha accusato il malessere intorno alle 15, mentre era ancora in albergo a Cavenago di Brianza.

Il dirigente generale della Fiorentina, Joe Barone, originario di Pozzallo, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. L’uomo ha accusato un malore intorno alle 15, mentre era in albergo a Cavenago di Brianza, poche ore prima del match della Fiorentina con l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. Il club ha chiesto immediatamente di poter non giocare la partita, che è stata rinviata a data da destinarsi, come apparso sui maxischermi dello stadio attorno alle 17, un’ora prima del fischio d’inizio.

Joe Barone: il malore, i soccorsi e la richiesta del rinvio

Joe Barone ha avuto un arresto cardiaco e lo ha soccorso dallo staff della Fiorentina, in particolare il medico sociale, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. La Fiorentina si trovava in ritiro al Devero Hotel, in attesa del trasferimento a Bergamo per la partita. Le condizioni di Joe Barone sono parse subito molto serie: per questo il 118 ha inviato in zona automedica e ambulanza, che hanno trasferito il dg all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso. I medici si sono riservati la prognosi e il dirigente è ricoverato in terapia intensiva.

La società Fiorentina ha subito chiesto alla Lega serie A, in accordo con l’Atalanta, il rinvio della partita: la Lega Calcio, un’ora prima del match, ha diramato una nota ufficiale con l’annuncio del rinvio. Tanti, però, avevano già raggiunto stadio, dove gli steward hanno letto il comunicato dagli altoparlanti e invitato i presenti a lasciare la struttura sportiva. Non è mancato qualche fischio. Non si sa ancora quando la partita potrà essere recuperata, dato anche il calendario molto fitto delle due squadre impegnate nelle coppe europee e la Fiorentina anche in Coppa Italia.

Il ricordo di Davide Astori

La Fiorentina non aveva ancora raggiunto Bergamo: staff, dirigenti e giocatori sono rimasti in apprensione per le condizioni di salute del proprio direttore generale. Il ricordo è subito volato a Davide Astori, il difensore morto in albergo a Udine, prima di una partita, nel 2018, a 31 anni.

Il tecnico, Vincenzo Italiano, il direttore sportivo, Nicolas Burdisso, il capitano, Cristiano Biraghi, e altri giocatori hanno raggiunto il San Raffaele. Anche i familiari di Barone – la moglie, che vive a Firenze, e i quattro figli dagli Usa – si sono messi in viaggio per raggiungere il loro congiunto in ospedale.

Il legame di Joe Barone e Rocco Commisso

Il manager siciliano è l’uomo di Rocco Commisso in tutto e per tutto. Dopo averlo inviato a Firenze in sua vece, in attesa di chiudere la trattativa con i Della Valle, Commisso gli ha poi affidato la gestione e conduzione della Fiorentina fin dai primi tempi, a dimostrazione della completa fiducia e stima.

È Joe Barone, infatti, a rappresentare il club viola nei consigli di Lega, a occuparsi in prima persona del mercato, dei progetti del Viola Park e della vicenda stadio. In alcuni casi le sue decisioni e le sue esternazioni hanno suscitato critiche e polemiche, ma Commisso ha sempre risposto: “Più i miei dirigenti vengono criticati, più Rocco starà loro vicino, questo è il mio metodo“.

Le parole di incoraggiamento per Joe Barone

Non manca la preoccupazione, ma anche le parole di incoraggiamento per il dg della Fiorentina, Joe Barone, da parte dei sindaci di Firenze Dario Nardella, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Forza Joe”, scrive a caratteri cubitali sui social Nardella. “Speriamo tutti che Joe possa superare rapidamente l’importante criticità”, è invece il post sulla pagine del Comune di Pozzallo, a firma del sindaco Ammatuna.