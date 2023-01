Ars: insediati i deputati Auteri (FdI) e saverino (PD)

I deputati Carlo Auteri (FdI) ed Ersilia Saverino (Pd) si sono insediati all’Assemblea regionale siciliana e hanno giurato a Sala d’Ercole, subentrando rispettivamente ai parlamentari uscenti Luca Cannata ed Anthony Barbagallo, avendo deciso entrambi di optare per il seggio a Montecitorio.

Auteri è il primo dei non eletti in Fratelli d’Italia, nel collegio di Siracusa: per lui 3.412 preferenze alle ultime regionali.

Al posto del segretario regionale del Pd, subentra Saverino che alle Regionali, nel collegio di Catania, aveva ottenuto 3.897 voti.