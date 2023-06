Lo iscrivono a un corso di arti marziali: bimbo muore per i calci del maestro

Su tre persone pende un procedimento penale legato a «danno intenzionale che ha portato alla morte»

Lo iscrivono per un intero anno di lezioni nel centro sportivo Chongde Juying Martial Arts Sports Club. Pagano ben 7.680 yuan (oltre 1.300 euro) per farlo allenare presso il club di Qingdao, nello Shandong, in Cina ma, il loro bambino di 8 anni muore al secondo giorno di pratica di arti marziali.

Il particolare inquietante

Avrebbe dovuto prendere lezioni di autodifesa, e invece pare che il bimbo sia stato ucciso dallo stesso maestro. Insegnante che avrebbe dovuto impartirgli le tecniche della disciplina per difendersi. Stando alle testimonianze dei presenti non ci sarebbero dubbi. Ciò che piuttosto inquieta è il fatto che, prima di chiamare l’ambulanza, a inviare le foto delle condizioni critiche del figlio ai genitori sia stato proprio il maestro di arti marziali.

L’accusa

A rivelare che il suo cuore si era fermato circa 20 minuti prima che raggiungesse l’ospedale le cartelle cliniche citate dal quotidiano cinese The Pape. Tre le persone legate al club, tra cui la coppia responsabile della struttura e un maestro, ad essere state arrestate. Su loro pende un procedimento penale legato a «danno intenzionale che ha portato alla morte»