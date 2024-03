AS Roma, caos a Trigoria: rubato e diffuso video intimo di una dipendente

Come riportato da "Il Fatto Quotidiano", risate e battute sessiste avrebbero fatto da contorno al video girato tra le varie chat lo scorso autunno

Clamoroso quanto accaduto intorno all’AS Roma, società di calcio impegnata nel campionato di Serie A. Secondo quanto emerso in queste ore, calciatori, tecnici e qualche dirigente sembra possano essere entrati in possesso di un video di una giovane impiegata del club ripresa in un momento intimo con il fidanzato.

Come riportato da “Il Fatto Quotidiano”, risate e battute sessiste avrebbero fatto da contorno al video girato tra le varie chat lo scorso autunno. Alla domanda su quanto accaduto, è arrivato un secco “no comment” da parte dell’azienda dei Friedkin, famiglia a capo del club capitolino. Inoltre, la notizia – se confermata – sarebbe aggravata anche dal fatto che la società avrebbe deciso di licenziare in tronco la ragazza.

AS Roma, video rubato: la ricostruzione e le voci

Sono soltanto voci di corridoio che però, ora dopo ora, sembrano prendere sempre più corpo. Secondo le prime ricostruzioni, i fatti riguardo l’AS Roma risalirebbero allo scorso autunno. Nello specifico, si parla di una riunione a Trigoria nel quale “un calciatore della Primavera, in lacrime, avrebbe confessato di essere stato lui a rubare e diffondere il video della ragazza”.

AS Roma, licenziata la dipendente del filmato

Come scritto dall’avvocato Lorenzo Vitali (responsabile legale della famiglia Friedkin), la giovane dipendente dell’AS Roma sarebbe stata licenziata per “incompatibilità ambientale”. Vitali, inoltre, ha assicurato alla ragazza – che lavorava da dieci anni nel club – il pagamento dell’indennità per il mancato preavviso, chiudendo la questione (almeno per conto dei Friedkin). Tuttavia, la giovane ex dipendente della Roma ha da tempo preso in mano la pratica grazie al suo avvocato e, tramite una trattativa privata che non sarebbe ancora andata a buon fine, starebbe tentando di far valere le sue ragioni.