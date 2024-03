Ragusa: si finge avvocato e truffa due anziane, indagini

I carabinieri della Provincia di Ragusa sono sulle tracce di un truffatore che ieri avrebbe raggirato due anziane.

I carabinieri della Provincia di Ragusa sono sulle tracce di un truffatore che ieri avrebbe raggirato una ottantacinquenne e una settantacinquenne, rispettivamente di Santa Croce Camerina e di Scicli, facendosi consegnare contanti e monili in oro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, l’uomo, in corso d’identificazione, avrebbe utilizzato in entrambe le truffe lo stesso modus operandi. Si sarebbe finto un avvocato contattando telefonicamente la vittima e riferendo di un incidente stradale provocato dal figlio dell’anziana, per il quale la stessa avrebbe dovuto pagare a ristoro della copertura assicurativa. Ottenuta la fiducia della vittima e la contezza di disponibilità di contanti o valori a saldo delle presunte spese, l’uomo si è presentato a casa delle vittime per riscuotere quanto promesso.