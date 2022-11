Ascolti Tv: il match Inghilterra-Usa consegna a Rai1 la vittoria della serata

Appena fuori dal podio Rai2 che con il doppio appuntamento con 'Swat' ha registrato 991.000 telespettatori

La partita dei Mondiali Inghilterra–Usa, trasmessa su Rai1, ha vinto gli ascolti della serata di ieri grazie a 5.174.000 telespettatori e al 24,95% di share, più che raddoppiando il film tv ‘Mio fratello, mia sorella’ che su Canale 5 ha raccolto 2.225.000 telespettatori e il 13,9%. Terzo posto per Retequattro che con ‘Quarto Grado’ ha ottenuto 1.605.000 telespettatori e l’11,37% di share.

Appena fuori dal podio Rai2 che con il doppio appuntamento con ‘Swat‘ ha registrato 991.000 telespettatori e il 4,84% di share nel primo episodio e 949.000 e il 5,33% nel secondo. Su Italia 1 il film ‘Io sono leggenda’ ha totalizzato 965.000 telespettatori e il 5,2% e La7 con ‘Propaganda Live’ ha interessato 956.000 telespettatori con il 7,47% di share. Su Rai 3 il film ‘La vita che verrà – Herself’ ha conquistato 911.000 telespettatori e il 4,87% di share, mentre Nove con ‘I migliori Fratelli di Crozza’ ha avuto un seguito di 884.000 telespettatori pari al 4,92%. Chiude la classifica del prime time di ieri Tv8 con ‘MasterChef 10’ visto da 504.000 telespettatori pari al 3,28% di share.

In access prime time Canale 5 con ‘Striscia la notizia’ ha conquistato 3.774.000 telespettatori e il 17,77% di share. La rete ammiraglia Mediaset conquista anche la fascia del preserale con ‘Caduta libera!’, visto da 3.508.000 telespettatori pari al 20,65% di share, mentre ‘L’Eredità Sfida Mondiale’ su Rai1 ha ottenuto 2.887.000 telespettatori e il 19,45%. Per quanto riguarda i telegiornali della sera, il Tg5 delle 20, con 4.306.000 telespettatori e il 21,53% di share, supera il Tg1, anticipato alle 19:10 per i Mondiali, che ha segnato il 19,13% con 3.308.000 telespettatori.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate l’intera giornata con 3.372.000 telespettatori e il 38,59% di share, mentre la prima e la seconda serata sono andate ai canali Mediaset, rispettivamente con 7.959.000 telespettatori e il 38,81% e con 4.424.000 telespettatori e il 47,45% di share.