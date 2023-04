Asp Palermo, Open Day itinerante fa tappa a Cinisi e Marineo

Gli utenti interessati avranno anche la possibilità di richiedere allo sportello amministrativo “mobile” il certificato di esenzione ticket per reddito

Prosegue senza sosta l’attività itinerante dell’Asp di Palermo che con l’Open Day questa settimana farà tappa giovedì 27 a Marineo e sabato 29 a Cinisi. Nell’ampio programma delle attività di prossimità – tutte gratuite e con accesso diretto – fanno, ormai parte stabilmente anche lo screening cardiologico e (dallo scorso 15 aprile a Mezzojuso) lo screening visivo pediatrico (3-8 anni).

Giovedì i camper dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno a Marineo dalle 10 alle 16.30 in via Vittorio Emanuele, mentre sabato nella stessa fascia oraria, il “villaggio della salute” sarà allestito a Cinisi in Piazza Vittorio Emanuele Orlando. Gli utenti interessati avranno anche la possibilità di richiedere allo sportello amministrativo “mobile” il certificato di esenzione ticket per reddito.

Il programma completo delle prestazioni prevede in entrambe le tappe: 1) Mammografia (screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); 2) Pap Test o HPV Test (per donne di età compresa tra 25 e 64 anni); 3) Distribuzione del Sof Test (persone tra 50 e 69 anni nell’ambito dello screening del tumore del colon retto); 4) Screening cardiovascolare; 5) Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide); 6) Vaccinazioni anticovid e tradizionali; 7) Screening visivo pediatrico (3-8 anni); 8) Sportello amministrativo per esenzione ticket per reddito.