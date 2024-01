Assicurazione auto, diventa obbligatoria anche sui veicoli fermi: cosa c’è da sapere

L’obbligo, puntualizza il legislatore, "si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.

Da adesso in avanti, l’effetto del decreto che attua la direttiva europea, in vigore dal 23 dicembre 2023, obbliga l’assicurazione per tutti i veicoli a motore. Nessuna eccezione dunque; Rc auto sia per quelli circolanti per le strade che quelli fermi o parcheggiati in box o nei cortili. Una svolta storica riguardo il settore, considerato che finora era indispensabile l’assicurazione solo per i veicoli in circolazione o posteggiati sul suolo pubblico. Una svolta che, di certo, non attirerà le simpatie degli automobilisti, considerati i costi ulteriori che dovranno sostenere.

Il decreto

Il testo del decreto parla chiaro: l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile “si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”. L’obbligo, puntualizza il legislatore, “si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”. A dovere essere sempre assicurati saranno tutti i veicoli a motore che si muovono sul terreno senza binari, con velocità massima superiore ai 25 chilometri all’ora. Stessa cosa per quelli dal peso superiore ai 25 chilogrammi e velocità massima superiore ai 14 chilometri all’ora. Dovranno essere muniti di assicurazione anche eventuali rimorchi che si utilizzano con la stessa tipologia di veicolo.

Le eccezioni

Sono esentati dalla polizza Rc auto invece, tutti quei veicoli che non circolano più in quanto esportati, ritirati o demoliti; stesso discorso per quelli che hanno l’autorizzazione a circolare, perché sequestrati dalle autorità e quelli che non possono camminare perché non hanno più il motore. In questo caso però deve esserci una comunicazione alla compagnia di assicurazione.