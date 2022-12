Assoro, il Comune si rivolge ai più piccoli e alle famiglie

L’Amministrazione assicurerà in modo del tutto gratuito attività educative, culturali, ricreative e di supporto scolastico ai minori che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado

ASSORO (EN) – Le Amministrazioni comunali siciliane sono spesso troppo impegnate nel far quadrare i conti e nel coprire i debiti contratti negli anni dai Comuni, dimenticando sovente di creare e predisporre servizi che vadano incontro ai propri cittadini e che siano volti a migliorare la loro qualità di vita. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione comunale di Assoro, ha deciso di venire incontro alle famiglie residenti nei propri confini, assicurando gratuitamente diverse attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco Antonio Licciardo, che con un lungo post social ha spiegato l’importanza di tale iniziativa, che avrà certamente un impatto su tanti cittadini giovani e meno giovani. L’Amministrazione comunale assicurerà dunque, in modo del tutto gratuito, attività educative, culturali, ricreative e attività di supporto scolastico ai minori che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, attività laboratoriali esperenziali con gruppi di genitori e di ragazzi e attività aggregative sportive.

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2022 e il mese di luglio 2023 e saranno rivolte alle famiglie con minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado per le attività di supporto scolastico e attività educative, culturali, ricreative e dei laboratori esperenziali di gruppo, mentre invece l’attività sportiva ed aggregativa ed i laboratori esperenziali di gruppo alle famiglie con minori frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e comunque fino al 18 anni di età.

I requisiti per prendere parte all’iniziativa sono solo due: essere residenti all’interno del Comune di Assoro ed essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità. Le attività educative, culturali, ricreative e le attività di supporto scolastico ai minori che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, si svolgeranno tre volte a settimana, per circa otto ore settimanali presso i locali dell’Ente gestore e locali comunali, quali la Biblioteca comunale, il Parco giochi inclusivo e altro ancora.

Le attività di laboratorio saranno svolte invece in dieci incontri dalla durata di due ore con cadenza di quindici giorni l’uno dall’altro mentre infine le attività aggregative e sportive si svolgeranno presso le associazioni partners del progetto socio educativo territoriale, per la durata di sette mesi.