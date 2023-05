Attira una donna sotto la tenda e la violenta: 32enne accusato di stupro

Un fermo che coincide con il vertice sulla sicurezza di Milano, convocato proprio nella giornata di oggi, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

E’ stata la denuncia di una donna senza fissa dimora di 57 anni a far sì che la polizia di Milano si mettesse alla ricerca del somalo 32enne accusato di averla stuprata. La violenza è avvenuta tra il 28 e il 29 aprile nei giardini di piazza Carbonari dove dormono alcuni senzatetto.

Secondo quanto riferito agli inquirenti dalla vittima, anch’essa senza fissa dimora, il 32enne l’aveva intercettata in centro città, in un centro di accoglienza. Dopo averle offerto assistenza e un riparo per proteggersi dal maltempo all’interno del suo giaciglio di fortuna, scattò lo stupro. Rintracciato e fermato il somalo si trova ora nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida del fermo.

Vertice sulla sicrezza

Un fermo che coincide con il vertice sulla sicurezza di Milano, convocato proprio nella giornata di oggi, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La situazione sempre più difficile sul fronte della sicurezza, e l‘escalation di violenze delle ultime settimane intorno alla Stazione Centrale, richiede di fare il punto su un tema che, come ha ammesso più volte il sindaco Beppe Sala, “è molto sentito”.