L’audizione della Commissione all’Ars sulla frana di Petralia Sottana

Stamani si è tenuta l'audizione della Commissione all'Ars in merito alla frana di Petralia Sottana del febbraio 2022

Audizione presso la Commissione Affari Istituzionali dell’Ars del sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, del consigliere Salvatore Tedesco, e dei rappresentanti del Comitato spontaneo cittadino di Petralia Sottana in merito all’intervento straordinario per la messa in sicurezza delle abitazioni colpite dalla frana del 22 febbraio del 2022. Lo rende noto il Deputato Questore dell’Ars, Vincenzo Figuccia.

“La frana, che ha visto evacuate diverse famiglie – ricorda -, ha interessato una vasta area del centro storico di Petralia Sottana: dalla centralissima via Trieste fino al quartiere San Giovanni, sopra il cimitero, passando per il museo Collisani. Le abitazioni evacuate sono state individuate e segnate su una mappa, costantemente aggiornata per seguire l’andamento del fenomeno, provocato dalla straordinaria quantità di piogge che si sono abbattute. Piogge che hanno riattivato un movimento che sta ripercorrendo i siti delle antiche frane del 1660, 1800 e 1976-77”.

“Durante la seduta in commissione sono state avanzate alcune richieste importanti come l’esenzione dell’Imu degli immobili oggetto di provvedimento di inagibilità. Inoltre per chi si è dovuto allontanare da quegli immobili avrà diritto ad un rimborso fino all’80%. Ringrazio il presidente della Commissione I per avere calendarizzato celermente l’audizione – aggiunge Figuccia -. Manterrò alta l’attenzione e monitorerò la situazione affinché tali richieste non vengano disattese a favore di un territorio martoriato e sempre a rischio di eventi franosi. L’intero territorio madonita è stato colpito in questi anni e proporremo, nei prossimi mesi, interventi su larga scala che coinvolgano certamente i comuni di Polizzi Generosa e Campofelice di Roccella, oltre a tutti quei comuni della Regione Siciliana che sono stati colpiti dai fenomeni improvvisi come frane, alluvioni e sinkholes, cioè crolli improvvisi del terreno che causano profondi buchi e voragini, considerati come delle pericolosità geologiche”.

“Completare le opere di messa in sicurezza, accelerare le pratiche di risarcimento per i cittadini che hanno visto danneggiate le proprie abitazioni, prorogare di un anno lo stato di emergenza”. Sono queste le proposte avanzate da Mario Giambona, deputato Pd all’Ars, durante la seduta della Prima commissione parlamentare. Al centro del dibattito la frana storica che nel febbraio del 2022 si è ripresentata, interessando i comuni di Polizzi Generosa e Petralia Sottana.

Presenti ai lavori l’ingegnere Salvatore Cocina, Dirigente del dipartimento della Protezione Civile, il sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito, la consigliera e componente della commissione speciale “frana” Sabrina Lodico, il consigliere Salvo Tedesco e i rappresentanti del comitato spontaneo di cittadini di Petralia.

A farsi portavoce delle istanze del territorio Mario Giambona, che, oltre ad avere presentato mesi fa un’interrogazione al presidente della Regione siciliana, ha manifestato in più occasioni l’esigenza di completare le opere di messa in sicurezza, di accelerare l’iter dei risarcimenti in favore dei proprietari e chiesto, in ultimo, la proroga dello stato di emergenza. “Siamo vicini alle popolazioni di Petralia Sottana e Polizzi Generosa. Terremo alta l’attenzione fino a quando non rientrerà l’emergenza e non verranno garantiti gli indennizzi ai cittadini danneggiati”, aggiunge Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo Pd all’Ars.

Immagine d’archivio