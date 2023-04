Aurora Ramazzotti, le prime parole da mamma: “Assaporo vento di nuova vita”

Momenti di gioia per la nascita del figlio Cesare

Aurora Ramazzotti condivide sui social le sue prime parole da mamma, dopo la nascita del primogenito Cesare. “Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta”, scrive l’influencer nelle storie su Instagram. E ringrazia i follower per l’affetto: “Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo“.

Di recente, l’influencer e il compagno Goffredo Cerza avevano pubblicato anche alcuni teneri momenti insieme al figlio. E Aurora aveva condiviso anche la prima foto con il piccolino in braccio.

“La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani”: sono state le prime parole da nonno di Eros Ramazzotti. La neononna Michelle Hunziker invece ha affermato: “Con la nascita delle mie figlie, è stato il giorno più bello della mia vita”.