Australia, 16enne muore dopo essere attaccata da uno squalo

Secondo quanto dichiarato dalla polizia è possibile che la ragazza si sia tuffata in acqua per nuotare con i delfini visti nelle vicinanze

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava in un fiume nell’Australia occidentale, lo Swan River. La giovane di Perth era su una moto d’acqua insieme ad alcuni amici sul fiume quando è avvenuto l’incidente.

In Australia si registrano circa 20 attacchi di squali ogni anno

Secondo quanto dichiarato dall’ispettore Paul Robinson è possibile che la ragazza si sia tuffata in acqua per nuotare con i delfini visti nelle vicinanze. Robinson ha descritto l’incidente come “molto, molto traumatico”. Secondo gli esperti è insolito trovare squali nella parte del fiume interessata. In Australia si registrano circa 20 attacchi di squali ogni anno.