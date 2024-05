Catania – Nicolosi, il 19 maggio torna il fascino delle auto d’epoca con “Ruote nella Storia”

Al raduno organizzato in occasione dei 100 anni della storia Cronoscalata Catania - Etna anche la mitica Fiat Topolino del 1938.

Ci sarà anche la mitica Fiat Topolino del 1938 al raduno d’auto d’epoca “Ruote nella Storia“, format ideato da ACI Storico, in programma domenica 19 maggio 2024, con partenza da Catania e arrivo a Nicolosi.

La manifestazione, realizzata in occasione della ricorrenza dei 100 anni della storica Cronoscalata Catania – Etna, è organizzata dall’Automobile Club Catania, presieduta dall’avvocato Maurizio Magnano San Lio, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, e dei Comuni di Catania e Nicolosi.

Nutrita la collaborazione dei club motoristici etnei: il Club Alfa Romeo Catania, affiliato ad ACI Storico, la Scuderia MontiRossi, il Club Antichi Motori Nino Vaccarella.

“Ruote nella Storia”, il raduno del 2024

La rievocazione della storica Cronoscalata Catania – Etna, la cui prima edizione, svoltasi nel 1924, prese il nome di “Corsa del Vulcano”, ricalcherà in parte il circuito originario di quella prima edizione.

Il programma di “Ruote nella storia” prevede alle ore 8.30 l’apertura del raduno nel piazzale Rocco Chinnici di Catania, con l’accreditamento degli equipaggi e la consegna del materiale di gara. Alle 9.30 prenderà il via la sfilata delle auto con arrivo alle 10.30 in piazza Vittorio Emanuele a Nicolosi, dove le vetture sosteranno in esposizione.

Dopo i saluti del sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti e del presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio, la manifestazione motoristica-culturale proseguirà con le visite guidate alla Chiesa Madre dello Spirito Santo e del Museo della Civiltà Contadina. Alle 15.30, infine, la giornata si chiuderà con la consegna dei riconoscimenti speciali per i 100 anni della Catania – Etna e di un omaggio a tutti i partecipanti.

Passione motori

Un fascino ineguagliabile ed intramontabile quello delle auto d’epoca, con tutti gli ingredienti necessari all’incantesimo. “Sarà una giornata da vivere all’insegna della passione per le auto storiche – spiega Maurizio Magnano San Lio – coniugando il momento motoristico con quello ricreativo. Un evento che, nello spirito degli organizzatori, si propone di coniugare sogno e bellezza, emozione e meraviglia. All’appuntamento sono attesi equipaggi alla guida di alcune delle più belle vetture d’epoca, non solo presenti nel territorio etneo, ma provenienti anche da altre province dell’isola”.

“Come sempre – prosegue il presidente dell’Automobile Club Catania – voglio rivolgere un ringraziamento sincero a quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, prime fra tutti alle amministrazioni coinvolte, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ma anche a tutti coloro che con il coordinamento del direttore dell’Ente, dott.ssa Rita Caruso, coadiuvato dal personale dell’ACI Service di Catania, hanno collaborato fattivamente per l’allestimento e la buona riuscita della manifestazione. Secondo lo spirito proprio del Club ACI Storico sarà una bella occasione per coniugare il piacere ludico-motoristico della guida di auto d’altri tempi con quello ricreativo-culturale proveniente dal grande fascino e dalle bellezze di un territorio straordinario come quello etneo. Elementi che da sempre caratterizzano i nostri eventi”.

