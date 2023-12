Auto esce fuori strada e si ribalta: muore tragicamente una 18enne

Una tragica fine quella di una 18enne, morta questa mattina all'alba in un gravissimo incidente che ha registrato anche 4 feriti

Una ragazza di 18 anni, Sofia Bagattini, di Albano Sant’Alessandro, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Nembro (Bergamo) in località Rinnovata. A bordo della vettura c’erano cinque giovani tra i 17 e i 19 anni. Forse per l’asfalto bagnato, l’auto è uscita di strada e ha sbattuto contro un muretto che costeggia la carreggiata e poi si è ribaltata. Gli altri quattro occupanti, due maschi e due femmine, sono stati portati in codice giallo tra gli ospedali di Seriate e di Bergamo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI